ONA JE NAJLEPŠA ŽENA KOJA HODA ZEMLJOM! Krunisana nova MIS SVETA: Poljakinja odnela pobedu u takmičenju u lepoti! Evo kako izgleda! (FOTO)

Na izboru za Mis sveta koji je sinoć održan u San Huanu u Portoriku krunu najlepše ponela je Poljakinja Karolina Bjelavska.

Lepa plavuša iza sebe je ostavila predstavnicu Amerike kao prvu pratilju, te predstavnicu Obale Slonovače, koja je takmičenje završila kao druga pratilja.

Karolina trenutno radi kao model i pohađa master studije iz menadžementa, a želja joj je da doktorira. Nada se da će jednog dana raditi kao motivacioni govornik.

Najlepša žena sveta za 2021. godinu pored modelinga, aktivno se bavi i humanitarnim radom, a njeni hobiji su ronjenje, plivanje, tenis i badminton.

Inače, Karolina je tek druga Poljakinja u istoriji koja se domogla ovog laskavog prizanja.

