Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink ||

I dalje je rado viđen gost na mnogim proslavama!

Jelena Broćić ne voli medijski da se eksponira kada, kako kaže, nema šta svojoj publici da ponudi. Ono zbog čega je milionski auditorijum obožava jeste što je ostala dosledna narodnoj muzici. Iako nije izbacivala nešto novo, Broćićeva je uvek rado viđen gost na raznoraznim proslavama. 

Foto: Printscreen YouTube/Vreme i Ljudi

Ova skromna pevačica iz Čačka nikada se nije eksponirala skandalima, a onda je usledio šok za javnost kada je objavila da se posle devet godina razvela.

Foto: Printscreen YouTube/Vreme i Ljudi

Jelena je sa bivšim suprugom je ostala u odličnim odnosima zbog sina Vasilija, a jednom prilikom je rekla da se slažu bolje nego kada su bili u braku.

Foto: TV Pink

- Ni kada sam se udavala nisam to delila sa javnošću, pa neću da delim ni priču o razvodu. Uvek sam svoj privatni život držala po strani i najvažnije mi je da zaštitim sina Vasilija. Moj bivši suprug i ja se sada slažemo bolje nego kada smo bili u braku - rekla je jednom prilikom Jelena za medije, a u nastavku pogledajte kako danas izgleda:

Foto: Instagram.com

Foto: Instagram.com/jelena.brocic

Autor: M.K.

