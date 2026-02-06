SEĆATE LI SE NJENOG VELIKOG HITA BELE RADE? Srpska pevačica se na vrhuncu slave povukla sa javne scene, a onda se TAJNO razvela posle devet godina braka! Danas izgleda skroz DRUGAČIJE! (FOTO)

I dalje je rado viđen gost na mnogim proslavama!

Jelena Broćić ne voli medijski da se eksponira kada, kako kaže, nema šta svojoj publici da ponudi. Ono zbog čega je milionski auditorijum obožava jeste što je ostala dosledna narodnoj muzici. Iako nije izbacivala nešto novo, Broćićeva je uvek rado viđen gost na raznoraznim proslavama.

Ova skromna pevačica iz Čačka nikada se nije eksponirala skandalima, a onda je usledio šok za javnost kada je objavila da se posle devet godina razvela.

Jelena je sa bivšim suprugom je ostala u odličnim odnosima zbog sina Vasilija, a jednom prilikom je rekla da se slažu bolje nego kada su bili u braku.

- Ni kada sam se udavala nisam to delila sa javnošću, pa neću da delim ni priču o razvodu. Uvek sam svoj privatni život držala po strani i najvažnije mi je da zaštitim sina Vasilija. Moj bivši suprug i ja se sada slažemo bolje nego kada smo bili u braku - rekla je jednom prilikom Jelena za medije, a u nastavku pogledajte kako danas izgleda:

Autor: M.K.