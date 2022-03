Kim Kardašijan PRIZNALA šta joj ćerka STALNO ZAMERA! OVO JOJ SE NIKAKO NE SVIĐA!

Rodila je sebi najvećeg kritičara.

Kim Kardašijan i njena osmogodišnja ćerka Nort ne dele uvek isto mišljenje kada je stil u pitanju. Zapravo, rijaliti zvezda je otkrila da se njena ćerka često "žali" na ono što njena mama obuče.

- Nort ima snažno mišljenje kada je u pitanju ono što nosim. Uvek se, recimo, žali na to što previše nosim crnu garderobu - ispričala je Kim, pa dodala:

- Na Dan zaljubljenih sam otišla kod nje u školu i bila sam u pink kaputu i cipelama. Ona je bila toliko uzbuđena i srećna što me takvu vidi da je potrčala i snažno me zagrlila. Kada je otvorila kaput, razočarala se i rekla "Mama, i dalje nosiš crno".

Podsetimo, Kim je pre izvesnog vremena ispričala da, kad god se posvađa sa ćerkom, Nort ima tendenciju da priča stvari koje znaju da se njenoj majci neće dopasti.

- Kad god smo u nekoj raspravi, ona misli da mora da me napadne. Tako mi je jednom rekla "Tvoja kuća je tako ružna. Sve je belo! Ko živi ovako?!" Misli da može tako da me povredi, a to i nije baš lepo jer ja baš volim moju kuću.

S druge strane, iako se bori sa mišljenjem ćerke, Kim kaže da joj više nije toliko važno šta misle ljudi koje ne poznaje.

- Ranije me je mnogo toga pogađalo. Sećam se kad sam bila trudna i u centru svega, koliko su ljudi bili odvratni zato što sam se ugojila. Ali onda kad jednom shvatiš da to ne treba da te pogađa, bude ti bolje - zaključila je Kim.

Autor: Pink.rs