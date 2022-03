NAJBOLJI FILM - 'CODA'! Ovo je sve o ostvarenju koje je noćas osvojilo TRI OSKARA (FOTO+VIDEO)

Oskar za najbolji film dodeljen je ostvarenju "CODA"!

Ime filma je skraćenica za dete roditelja koji imaju oštećen sluh. Rubi je jedina članica svoje porodice koja čuje, a kada se pridruži školskom horu, otkriće ne samo ljubav prema pevanju već i prvu romansu u svom životu. Glavne uloge tumače Marli Metlin, Emilija Džons, Troj Kocur i drugi, a režiju potpisuje Sijan Heder.

Priča o tri odrasla člana porodice koji su gluvi i njihovoj ćerki i sestri koja pokušava da ostvari pevačku karijeru osvojila je kritičare.

Film "CODA" osvojio je i nagrade za adaptirani scenario, jer je u pitanju američka verzija francuskog filma "Porodica Belije", kao i za najbolju sporednu mušku ulogu (Troj Kotser).

The Oscar for Best Picture goes to... #Oscars pic.twitter.com/bfonM5qClM