VIL SMIT TUKAO GLUMCA, PA PLAKAO NA BINI: Dodeljeni Oskari - Džesika Čestejn najbolja glumica, evo ko je još nagrađen zlatnom statuom (FOTO)

Ovogodišnja dodela nagrada ostaće u senci skandala.

Iza nas je najvažnija holivudska noć u godini - dodela Oskara, a pored neverovatnih krecija, suza, emotivnih govora, ovu je obeležio i jedan fizički obračun!

Oskar za najboljeg glumca pripao je Vilu Smitu za ulogu u filmu "Kralj Ričard", u kom je tumačio ulogu oca Serene i Venus Vilijams. Smit je statuu primio u suzama i izvinio se javnosti zbog fizičkog okršaja sa kolegom Krisom Rokom, koja se odigrala samo nekoliko minuta pre ovog svečanog trenutka.

Ovaj 53-godišnjak iza sebe je ostavio Havijera Bardema (nominovanog za film "Being the Ricardoc"), Denzela Vošingtona ( "The Tragedy of Macbethe"), Benedikta Kamberbača ( "The Power of the Dog") i Endrua Garfilda ( tick, tick… BOOM!).

Oskar za najbolju glumicu otišao je pravo u ruke Džesike Čestejn za ulogu u filmu "Oči Tami Fej", a bile su nominovane još i Olivija Kolman ("The Lost Daughter"), Penelope Kruz ("Parallel Mothers"), Nikol Kidman ("Being the Ricardos") i Kristen Stjuart ("Spencer").

Džejn Kempion je postala treća žena u istoriji koja je dobila Oskar za najbolju režiju, a ova 67-godišnjakinja dobila je priznanje za svoj rad na čelu drame "Šape pasje".

Dobitnica Oskara za najbolju sporednu žensku ulogu je Arijana Debouz za ulogu Anite u mjuziklu Stivena Spilberga "Priča sa zapadne strane", a istorija se praktično ponavlja s obzirom da je za istu ulogu zlatnu statuu dobila i Rita Moreno pre 61 godinu u originalnoj verziji ovog filma.

Oskar za najbolju sporednu mušku ulogu pripao je Troju Kotsuru, gluvonemom glumcu, za ulogu u filmu "Koda". Inače, Kotsur je drugi gluvonemi glumac u istoriji Oskara koji je uspeo da dođe do trofeja, a pre njega to je 1987. pošlo za rukom Marli Matlin za ulogu u filmu "Deca manjeg Boga".

Ostvarenje "Koda" dobilo je Oskara za najbolji film, a ova drama sinoć je ovenčana sa još dva priznanja - za najbolju sporednu mušku ulogu i adaptirani scenario.

Oskar za najbolji originalni scenario dobio je Kenet Brana za porodičnu dramu "Belfast", a zanimljivo je da je Brani ovo prvi Oskar, iako je tokom karijere bio nominovan osam puta.

Oskar za najbolji dugometražni animirani film dobilo je Diznijevo ostvarenje "Enkanto: Magični svet", opravdavši tako ulogu favorita.

Oskara za najbolji kratki animirani film dobio je dilm "Brisač" ("The Windshield Wiper").

Legendarni filmski kompozitor Hans Zimer ovenčan je Oskarom za najbolju originalnu muziku u naučno-fantastičnom filmu "Dina".

Oskara za najbolji strani film osvojila japanska drama "Vozi me" ("Drive My Car").

Oskara za najbolji dugometražni dokumentarni film dobio je "Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised)".