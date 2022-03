DALILA JE EKSPERT ZA UNIŠTENJE ŽIVOTA!

Astrološkinja, koja je predvidela Miljaninu diskvalifikaciju - daje najnovije informacije.

Evo ga i sunčani ponedeljak. Radujemo mu se skoro koliko i najluđoj jutarnjoj emisiji "Ne gledam ti ja to" na RED TVu. Ustvari, da se ne lažemo - emisiji "Ne gledam ti ja to" se radujemo više nego ponedeljku, a uz nju početak svake radne nedelje uvek je lepši, lakši i svakako - mnogo zabavniji.

Milica Kemez, Bora Santana i Filip Đukić u studiju RED TVa ugostili su Vidaricu Belu - astrologa, tarot tumača i numerologa, kao i Tamaru Dragić - pevačicu.

Emisija je počela burno - uključenjem Miodraga iz Niša, čiju ćerku je svojevremeno tukla Miljana Kulić. Miodrag kaže da je Miljana promenila sve osnovne škole, jer su je stalno izbacivali. Zna je od kada je bila mala i misli da je isti otac, da je od njega nasledila to ludilo po kom je prepoznatljiva, jer Siniša Kulić nema šta nije radio u mladosti.

Prva gošća Milice, Filipa i Bore bila je Vidarica Bela. Žena koja je predvidela diskvalifikaciju Milane Kulić iz velelepnog imanja u Šimanovcima, rekla je da Dalilu u budućnosti čekaju katastrofalne stvari, kao i da je Dalila - ekspert za uništenje života i da će se survati do dna. Vidarica napominje da je narod shvatio kakva je Dalila zapravo i da je ne vole. Svima je najbitnija stavka pomirenje Dejana i Dalile, ali da oni mogu eventualno da komuniciraju, a da Dejan sada ne želi ni to. Vidarica predviđa i da će Dalila u jednom trenutku toliko praviti scene, da će ljudi početi da je žale. Dejan je sada gord, jer je poprimio dosta Dalilinih osobina, te se zato tako sada ponaša - objašnjava Bela. Komentarisala je Mensura, da je impulsivan, ali drag čovek. Predviđa i da Aleks i Dejan neće biti zajedno na kraju. Smatra da je Mina ušla da rasturi vezu Milice i Mensura, i da će uspeti u tome. Milica kopira Minu, ali neće nikada biti kao ona. Vidi da Miljana voli Zolu, a da joj Bebica ništa ne znači, on je video samo pare i to je to.

Gošća Tamara Dragić u najveselijoj jutarnjoj emisiji "Ne gledam ti ja to" otpevala svoju novu pesmu pod nazivom "Car". Bora je morao da prokomentariše da je pesma kao stvorena za "Zadrugu". Tamari su drugarice rekle da je pesma prava za Filipa Cara koji žari i pali u "Zadruzi 5". Milica joj predložila da ne snima spot- već da samo uzme klipove iz "Zadruge" Cara kako se ljubi sa različitim devojkama. I doživljaj bi bio apsolutno potpun.

