ISPLIVALI NIKAD VIĐENI SNIMCI! Alek Boldvin usnimljem kako barata s PIŠTOLJEM pre nego što je USMRTIO koleginicu! (VIDEO)

Policija Novog Meksika objavila je do sada neviđene snimke koje su nastale na dan kada je američki glumac Alek Boldvin, kako je i ranije kazao, nenamerno upucao snimateljicu Halinu Hačins.

Na snimcima su prikazani trenuci pre i nakon njene smrti. Na jednom od njih Boldvin vežba povlačenje okidača pištolja. Može se videti i kako policija i lekari stižu na mjesto tragedije.

Prikazan je i Boldvin koji sjedi u improvizovanoj crkvi nakon što je upucao. Zatim su ga policajci ispitivali o incidentu. Porekao je da je povukao okidač i dodao da nije znao da je u pištolju bio pravi metak.

Footage released by the police shows Alec Baldwin on the set of Rust practising with a gun. The images were captured before cinematographer Halyna Hutchins was fatally injured.



