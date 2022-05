ANĐELINA DŽOLI HITNO ODVEDENA U SKLONIŠTE! Holivudska glumica šetala ukrajinskim gradom, kad su odjeknule SIRENE ZA VAZDUŠNU OPASNOST! (FOTO+VIDEO)

Holivudska glumica Anđelina Džoli je iz prve ruke osetila užase s kojima se stanovnici Ukrajine svakodnevno susreću.

Svega nekoliko sati nakon što je snimljena u jednom kafiću u Lavovu, gde je delila i autograme onima koji su je prepoznali, morala je hitno da ode u sklonište.

Glumicu su snimili dok se šetala gradom uz pratnju, kada su se začule sirene za vazdušnu uzbunu.

Nedugo potom, ona je s pratnjom odvedena na sigurno, a ženski član pratnje je zamolio da snimanje prestane, piše Dejli Miror.

Anđelina (46) je privukla pažnju kada je stigla neočekivano u Ukrajinu, kada se pojavila u neupadljivoj odeći u kafiću, a Maja Pidhorodetska je na Fejsbuku objavila snimak slavne glumice i rediteljke.

Angelina Jolie had to be rushed to a bomb shelter as air-raid sirens went off in Lviv. pic.twitter.com/dOnLcQsp6d