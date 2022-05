UZVRAĆA UDARAC! Novi dečko Kim Kardašijan uzvratio na PROZIVKE njenom bivšem mužu Kanjeu Vestu!

Nije mu ostao dužan

Najpoznatija starleta sveta Kim Kardašijan i reper Kanje Vest već izvesno vreme nisu zajedno, dok ona ima novog izabranika - komičara Pita Dejvidsona.

Otkako su Kim i Pit uplovili u romansu, Kanje nije gubio vreme već je svako malo upućivao prozivke, što na njegov, to i na račun majke njegove dece. Ipak, sada Dejvidson uzvraća udarac.

Naime, u jednom od svojih poslednjih stand-up nastupa, „Pete Davidson Presents: The Best Friends“, prikazanog u sklopu serijala Netflix is a Joke: The Festival, Dejvidson je potkačio Kanjea, rekavši da zamišlja kako ga zatiče u vili Kardašijanovih, i to kao gospođu „Doubtfire“.

Pit je ovde aludirao na glavnu ulogu filma iz 1993. godine, koju tumači Robin Vilijams koji preuzima ulogu kućne pomoćnice kako bi mogao da provodi vreme sa svojom decom.

Dejvidson se takođe pri svom nastupu osvrnuo i na Kanjeove optužbe da on ima sidu, te je šaljivo rekao da mu je "propali student" postavio tu dijagnozu.

Autor: Pink.rs