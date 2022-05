ŠMRČE KOKAIN PRED SUDIJOM I ADVOKATIMA?! Nova drama na suđenju Džonija Depa i Amber Herd, ceo svet ostao BEZ TEKSTA kada je isplivao ŠOK VIDEO!

Na suđenju između bivših supružnika i glumačkog para Amber Herd i Džonija Depa strasti se ne smiruju. U sudskom postupku u kojem Dep tereti Herd za klevetu zbog koje je izgubio angažmane u Holivudu isplivale su kontroverzne priče sa obe strane.

Posle svedočenja Amber Herd u toku kojeg se rasplakala opisujući događaj iz 2015. godine za koji tvrdi da je dobio nasilan obrt, novi snimak iz sudnice izazvao je burne reakcije i nagađanja u zapadnim medijima i na društvenim mrežama.

Naime, na snimku se može videti uplakana Amber koja maramicom briše nos, a potom izgleda kao da je "ušmrknula" njen sadržaj. Navodno, kako se nagađa, u pitanju je tečni kokain.

"Je l' to ona besramno šmrče kokain pred sudijom i advokatima", "Svašta sam radio u životu, ali ne bih imao hrabrosti ovo da uradim", "Pa, mislim da je sad sve jasno", pisali su u komentarima ispod snimka.

Yo I've done some shit in my day but I've never had the stones to do cocaine in a courtroom pic.twitter.com/T7xw1pLLRN