VILA VREDNA 58 MILIONA DOLARA: Slavna pevačica iskeširala ogromnu svotu novca za novi dom, a od pogleda zastaje dah! Ovo morate da vidite! (FOTO)

Pevačica Adel kupila je novu nekretninu u Los Anđelesu, a to je i potvrdila fotografijom koju je podelila na svom Instagramu gde je pozirala sa svojim partnerom Ričom Polom ispred novog doma.

Naime, Adel je luksuznu vilu platila 58 miliona dolara, a njeno imanje prostire se na 3.5 hektara. Dizajn kuće osmislio je Ričard Landri, a vila poseduje osam spavaćih soba, 12 kupatila, kao i teretanu.

Poznati par za koji se nagađa da se nedavno verio, imaće potpunu bezbednost i privatnost na ovom velelepnom imanju.

Podsetimo, Adel početkom 2021. godine konačno je privela kraju svoj razvod od milijardera Sajmona Konekija s kojim je u braku od pet godina dobila sina Ejndžela.

Adele Buys House Next Door in Beverly Hills From Nicole Richie for $10M - https://t.co/3w0U1MPioX pic.twitter.com/UmpaW30gnH