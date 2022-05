POBEDNICI EVROVIZIJE DOČEKANI NA UKRAJINSKOJ GRANICI Vijore se zastave, vojnici pevaju njihovu pesmu - evo snimka s lica mesta (VIDEO)

Pobednici ovogodišnje Evrovizije prešli su poljsko-ukrajinsku granicu, gde su ih dočekali obožavaoci i vojnici koji su zajedno sa njima, uglas, pevali pobedničku pesmu.

⚡️ Kalush Orchestra returns to Ukraine after Eurovision win.



The Ukrainian band gave an impromptu performance of the winning song, "Stefania," for the members of Ukraine's State Border Guard Service after crossing the border on their way home.



Video: Eurovision Ukraine/Telegram pic.twitter.com/KkRQEfBxfR