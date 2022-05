NOŽ JE KLJUČNI DOKAZ! Zbog ovog svog priznanja Amber Herd potpuno pogazila svoje tvrdnje, Džoni Dep sigurno pobeđuje!

Advokatica Džoni Depa pre nekoliko minuta efikasno je poentirala u sudnici i dovela sudiju pred svršeni čin. Posle novog dokaza, deluje da će Džoni Dep dobiti parnicu. Naime, Amber Herd je prikazan nož koji je ona kupila Džoni Depu kada je on navodno tukao i zlostavljao.

- To je nož koji ste dali čoveku koji bi bio se napio i bio nasilan prema vama? Da li je to tačno? - pitala je advokatica Džoni Depa glumicu.

- To je isti nož koji sam mu dala kao poklon 2012 godine. Da - odgovorila je Amber Herd.

Ovaj dokaz izazvao je pravu buru na društvenim mrežama i deluje da je definitivno urušen svaki kredibilitet Amber Herd koja je optužila glumca da je zlostavljao.

#AmberHeard states "She gave a knife, as a gift to #JohnnyDepp in 2012 due to this was a time there was no abuse. But there was after. Who gives a knife to an abuser, regardless of when it was? #JohnnyDeppVsAmberHeardTrial pic.twitter.com/1RJLd9V9B7