JEZIVO! Ispovest žene koju je sekta vrbovala da bude ŽENA Toma Kruza: UZELI SU SAV MOJ NOVAC I OBEĆALI MI DIVNU KARIJERU!

Bivša sajentološkinja Anet Iren Džohansen otkrila je da je, dok je bila član ove crkve, bila na audiciji za životnu ulogu: za suprugu Toma Kruza.

Anet, koja danas ima 45 godina, rodom je iz Norveške, a živela je u Kopenhagenu kada su proveravali da li je dovoljno dobra da bude izabranica najveće zvezde sajentologije, holivudskog glumca Toma Kruza.

Anet je jednom prilikom priznala da su je zamolili da snimi video kada je imala 27 godina. Potom je shvatila da je to zapravo bio test za izbor za buduću gospođu Kruz. Anet je za Dejli Mejl objasnila da je tim iz Golden Era Productions — najsavremenijeg medijskog studija sajentologije – specijalno doleteo iz Holivuda da snimi njenu audiciju.

