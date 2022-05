PROGOVORILE ŽRTVE MEGAN MARKL?! Kontroverzni autor koji je UNIŠTIO velike face najavljuje BRODOLOM vojvotkinje od Saseksa! Haos u najavi!

Šok!

Prema kontroverznom britanskom autoru i istraživačkom novinaru, Tomu Baueru, žrtve Megan Markl navodno će sve ispričati u njegovoj novoj biografiji o vojvotkinji od Saseksa, kako je već pre tvrdio. Bauer je poznat u svojoj rodnoj zemlji po tome što je pisanjem u probleme uvalio neke od političara i drugih velikih ličnosti, poput princa Čarlsa. Pisac je za britansku mrežu GB News rekao da je njegov novi projekat usredsređen na Markl završio i da će “vrlo brzo izaći”.

- Saznao sam o njoj doista neverovatne stvari - rekao je, dodajući da bi njeni obožavatelji i šira javnost mogli da vide promene u mišljenjima o njoj i njenim zanimanjima.

- Mislim da će se percepcija javnosti o njoj ili potvrditi ili ogorčiti, ili će u svakom slučaju biti veliko iznenađenje - nastavio je.

Bauer je dodao da je njegovu knjigu bilo teško pisati zbog njegovih poteškoća u razgovoru s ljudima koji imaju bilo kakav odnos s Megan.

- Pokazalo se da je to... vrlo, vrlo težak posao jer su ljudi bili prilično nevoljni da govore, a ona i njeni advokati su se vrlo dobro pobrinuli da ljudi ćute, ali ja sam ipak uspeo da iskopam dovoljno - rekao je.

Bauer je svoj nadolazeći rad nazvao "velikom i zadivljujućom pričom".

- Ovo je priča o ženi koja je nastala ni iz čega, a sada je svetska figura koja je na putu do toga gazila preko drugih.

Rekao je da je njegov rad uvek isti - piše o ljudima čak i ako su političari i tajkuni.

Iako je nejasno na koje žrtve misli, mnogi misle da se radi o dvoje ličnih asistenata iz Kensingtonske palate, koje je Markl navodno maltretirala. Ona je to demantovala. Ako je nova biografija o Markl iole nalik Bauerovoj biografiji princa Čarlsa, pod nazivom "Princ pobunjenika", (koju je The Mail on Sunday opisao kao “dobar kraljevski posao"), verovatno neće biti ništa manje nego dramatično.

- I to je stvarno dobra priča. To je zadivljujuća priča o gospođi koja je došla praktično ni iz čega, a sada je na vrhu sveta i pogazila je sve te druge pojedince na svom putu. Žrtve su željne razgovora i progovorile su - ponovio je Bauer.

Megan i princ Hari su, za razliku od Čarlsa, pokrenuli osam tužbi.

Autor: M.K.