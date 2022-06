OVA MISTERIJA SVE KOPKA! Niko ne zna ko je otac ćerke Amber Herd!

Neki tvrde da je bebu dobila preko surogat majke.

Suđenje između Džonija Depa i Amber Herd okončano je nakon 6 nedelja u glumčevu korist, a sada su je pojavile nove informacije koje intrigiraju javnost. Naime, Amber je postala majka prošle godine, a svi se pitaju ko je otac njenog deteta

Prošle godine Amber je obavetila javnost da je njen život sada zdraviji jer ima ćerku Unu. To je bilo u julu 2021. godine.

- Tako sam uzbuđena što mogu da podelim ovu vest sa vama. Pre četiri godine odlučila sam da želim da imam dete. Htela sam da to uradim pod sopstvenim uslovima. Sada cenim koliko je to radikalno za nas kao žene da na ovaj način razmišljamo o jednom od najosnovnijih delova naših sudbina - napisala je Amber.

- Nadam se da ćemo doći do tačke u kojoj je normalno da ne želim da dobijem prsten da bih imala krevetac. Deo mene želi da potvrdi da se moj privatni život nikoga ne tiče. Takođe shvatam da me priroda mog posla primorava me da preuzmem kontrolu nad ovim. Moja ćerka je rođena 8. aprila 2021. Njeno ime je Una Pejdž Herd. Ona je početak ostatka mog života - dodala je glumica.

Amber je posle kraha braka sa Džonijem Depom bila u vezi sa milijarderom Ilonom Maskom. Neimenovani izvori tvrde da je on otac njene ćerke, ali i da je Amber dete dobila uz pomoć surogat majke.

Nikada nije otkriveno ko je bebin otac i Amber tvrdi da je to uradila pod svojim "sopstvenim uslovima". Srednje ime Amberine ćerke ima posebno značenje jer je dobila ime po glumičinoj pokojnoj majci.

Podsetimo, sud u Virdžiniji presudio je u korist Džonija Depa, pa Amber mora da mu plati 10 miliona plus 350 hiljada dolara. On njoj zbog klevete mora da plati 2 miliona, ali svi pričaju da će glumica morati da proglasi bankrot jer neće imati toliko novca.

