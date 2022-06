ŠOK! Ljudi bi da se OBOGATE od SUĐENJA Amber Herd i Džonija Depa, ovaj predmet se prodaje za VIŠE HILJADA DOLARA!

Svi koji su prisustvovali suđenju Džonija Depa i Amber Herd dobili su narukvice kako bi mogli da uđu u sudnicu. Sada kada je suđenje završeno, neki od njih bi i da se obogate preko njih.

Naime, narukvice su se našle na prodaji na jednom sajtu na internetu, a cene za neke od njih kreću se od 50 pa do čak 5.000 dolara!

S obzirom da mnogi nazivaju ovo "suđenje decenije", nije ni čudno što bi neki koji nisu mogli da prisustvuju tome želeli da imaju nešto po čemu će se osećati kao da su bili deo cele priče.

Apparently people are listing their Johnny Depp v. Amber Heard trial wristbands for auction so fuck it https://t.co/QqNXLXMGRz