BRED PIT BOLUJE OD NEIZLEČIVE BOLESTI! Nema LEKA koji može da mu pomogne! (FOTO)

Prosopagnozija je bolest povezana sa poremećajem vida.

Ime dolazi iz grčkog jezika i izvedeno je od reči koje označavaju lice a ne znanje, što je usko povezano sa onim što je tačno. Prosopagnozija je kada ne prepoznajete lica ljudi. Na primer, kada je u grupi ljudi, ne može da razlikuje svoje prijatelje. Prilikom susreta sa voljenima ima utisak da ih prvi put vidi. Prosopagnozija se inače naziva slepilo lica. Poznati glumac Bred Pit, takođe pati od ovog poremećaja koji se obično naziva: sindrom Breda Pita.

Simptomi prosopagnozije

Glavni simptom prosopagnozije je nemogućnost prepoznavanja lica. U nekim slučajevima to se može odnositi ne samo na rođake bolesne osobe, već i na partnera ili roditelje. U ekstremnim slučajevima, prosopagnozija se može manifestovati u činjenici da pacijent nije u stanju da prepozna svoje lice. Treba dodati i da pacijenti sa prosopangozijomčesto je istovremeno zahvaćena topografskom agnozijom. Pacijent sa topografskom angozijom ne prepoznaje mesta i ima problema da se vrati kući. Pored toga, takođe ima problema sa razlikovanjem različitih stvari, na primer vrste pisanja, životinja, biljaka. Oko 2 odsto stanovništva boluje od najteže vrste bolesti, a 10 odsto je lakše oseća. Ova grupa uključuje ljude koji prepoznaju svoje rođake, ali imaju problema sa upoznavanjem drugih prijatelja.

Uzroci prosopagnozije

Specijalisti za bolesti do sada nisu pronašli specifične uzroke prozopagnozije. Prema njihovim pretpostavkama , uzroci prosopagnozije mogu biti u abnormalnom funkcionisanju temporalnog režnja ili nervnih puteva koji povezuju različite delove mozga . Veoma važan element je vretenasto lice. To je zbog činjenice da su ova mesta odgovorna za upoređivanje slika koje vidimo u datom trenutku sa onima koje smo ranije zapamtili. Prema jednoj hipotezi, uzroci prosopagnozije mogu biti povezani sa oštećenjem vidnog korteksa, koji se nalazi u desnoj hemisferi mozga. Prema naučnicima , uzrok prosopagnozije takođe može imati izvor u genetskoj mutaciji. U zaključku, može se reći da uzroci prosopagnozije mogu proizaći kako iz urođenih abnormalnosti, tako i iz nezgoda u kojima je oštećen jedan od delova mozga koji se odnosi na vid.

Prosopagnozija - lečenje

Lečenje prosopagnozije je praktično nemoguće. Do sada nije razvijen nijedan lek, procedura ili terapija koja bi mogla da izleči pacijenta sa prosopangozijom . Međutim, postoje načini za smanjenje efekata bolesti. Ako je došlo do oštećenja mozga, na primer, moždanog udara ili teške traume, lekovi se koriste za poboljšanje cirkulacije u mozgu. Drugi način je psihološka terapija, koja uključuje vežbanje pamćenja . Za lečenje prosopagnozije preporučuje se i preduzimanje koraka za prepoznavanje ljudi po detaljima. To može uključivati, na primer, neobičnu frizuru, mladež, činjenicu da osoba nosi karakterističan šešir ili da uvek šeta sa psom kojeg pacijent prepoznaje. Međutim, problem je situacija u kojoj takva osoba izađe sama, a onda za bolesnu osobu presretne stranac.

Prosopagnozija - prognoza

Prognoza za prosopagnoziju , nažalost, nije optimistična. Ne postoji efikasan način da se izleči bolesna osoba. Jedina rešenja za smanjenje osećaja efekata prosopagnozije su odgovarajući farmakološki tretman - ako je moguće - i učešće u psihološkoj terapiji i treningu pamćenja. Prosopagnozija se ne može potpuno izlečiti, ali možemo je učiniti manje opterećujućom za vas.

Autor: M.K.