MEGAN MARKL I PRINC HARI NAPOKON OBJAVILI FOTOGRAFIJU SVOJE MEZIMICE: Da li je moguće da toliko liči na njega?!

Vojvoda i vojvotkinja od Saseksa objavili su fotografiju svoje ćerke Lilibet nakon što su proslavili njen prvi rođendan. Ovo je druga fotografija malene Lilibet koja je izašla u javnost. Prvi rođendan malene proslavljen je s članovima porodice i bliskim prijateljima u "Frogmore Cottageu".

Na fotografiji Lilibet je odevena u svetloplavu haljinicu, sedi na travi, a njena crvena kosa odmah je sve podsetila na njenog oca, princa Harija.

PR Saseksa rekao je da je zabava bila "ležerni, intimni piknik u dvorištu" za "bliske prijatelje i porodicu".

Klar Ptak, koja je kreirala tortu za venčanje Harija Megan 2018. godine, napravila je posebnu tortu za Lilibetin prvi rođendan.

It was such a privilege to celebrate the 1st birthday of Lilibet with my family and hers! Joy and face painting all around ❤️🎂🎉 pic.twitter.com/bg3RY6MOEu