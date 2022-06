ZNAMO KO VODI STRANICE NAJBOLJIM BEOGRADSKIM BRENDOVIMA!

SA UROŠEM PRIČAMO O DRUŠTVENIM MREŽAMA I TOME KOLIKO MOGU BITI OD POMOĆI POČETNICIMA U BIZNISU A KOLIKO IH KORISTE VELIKE KOMPANIJE.

Koliko društvene mreže utiču na ponašanje ljudi svi već znamo. Sigurno je bilo dana kada ste jeli u nekom restoranu, kupili neki proizvod i uveče izašli u klub baš zbog toga što ste na Instagramu videli super jelo, proizvod na akciji i najavu za dobru svirku. Ko stoji iza tih objava? Možda vam je isti čovek preporučio bukvalno sve tri stvari i direktno odredio kako će izgledati vaš dan. Puno ljudi i agencija se danas bavi poslom marketinga na društvenim mrežama, a jedan od onih koji vam "kroji dane" već skoro deceniju je Uroš Stanišić, vlasnik agencije Gde i Kad.

Uroše, među klijentima Vaše agencije ima jako uspešnih brendova ali i početnika u biznisu. Da li ima razlike u njihovim zahtevima i šta je tačno ono što oni traže od vas?

Naša agencija, iako je full-service, fokusirana je na društvene mreže, to jest facebook i instagram. Sve najnovije informacije sa svetskih foruma marktetara kažu da biznisi već u ovoj godini neće moći bez Tik Toka, ali se ja ne slažem sa tim, bar za sada. Uglavnom, sa Tik Tokom ili bez njega, zahtevi klijenata najprostije rečeno su vezani za način komunikacije kroz tekst, sliku i video i to su tri osnovna segmenta našeg posla. Još dve stvari spadaju u jako bitne a to je direktna komunikacija sa njihovim potencijalnim klijentima ili kupcima i pravilno ali i kreativno targetiranje ciljne grupe prilikom sponzorisanja reklama. Razlika između zahteva početnika i "velikih" ne postoji u tom konceptu, ali postoji u ozbiljnosti. Jednostavno potrebno je puno više ideja, odbijenih predloga, ispisanih i iscrtanih strana da bi kampanja za ozbiljnu firmu na kraju ugledala svetlost dana. Još jedna razlika je u tome da sa velikima zajedno radimo duboku analizu odrađenog posla, sastavljenu od milion parametara, dok je početnicima obično dovoljno da vide da im je stranica aktivna, a u nešto više i ne žele da se upuštaju, iako je to pogrešno, ali tu postoji i razlika u ceni rada na jedan ili drugi način pa je to negde i normalno.

Sa kojim problemima se susrećete u odnosu sa klijentima?

U principu nema problema. Imamo više klijenata sa kojima smo od početka njihovog poslovanja, ili za koje radimo više od 5-6 godina. To što su oni i dalje tu govori o načinu na koji radimo i odnosu koji imamo prema njihovim firmama. Nešto što nije problem ali je često nerazumevanje u procesu realizacije, i mislim da to doživljavaju baš svi koji se bave ovim poslom je odnos budžeta i kvaliteta foto ili video produkcije. Nova mesta komunikacije zahtevaju svakodnevno online prisustvo pa je i količina materijala mnogo veća nego nekada, a očekivanja su da sve izgleda holivudski. To mnogo košta i nekada je to teško objasniti. Iz mnogo razloga je lepo to što su trendovi takvi da prirodnost u svakom pogledu preuzima primat te je moguće sa manje novca ipak biti u trendu, a sama ideja i kreativnost pobeđuju skupe kamere i svetla.

Na šta mladi preduzetnici treba da obrate pažnju kada počinju sa marketingom svog biznisa?

U slučaju da odluče da se sami bave tim delom posla trebalo bi da istraže konkurenciju i vide kako rade oni koji su najbolji u tom poslu. Nakon toga bi najbolje bilo da pronađu "kolege" u ostalim delovima sveta i dođu do ideja i inspiracije kod onih koji su uspešni. Na sve to na kraju moraju da dodaju najbitniji element - svoj pečat kroz emociju, kroz neku foru, kroz detalje koje rade drugačije od ostalih. I onda od te tri stvari smešaju čarobni napitak.

Ukoliko se odluče da se tim delom posla bavi agencija, najbitnije je pažljivo odabrati pravu, a mogu se voditi time da je izbor sličan kao kod izbora restorana koji će posetiti i pokušati da dođu do odgovora na 6 pitanja:

1. Šta je na meniju? Ako je ponuda dosadna kao kod lanaca brze hrane gde je uvek ista, to nije dobro mesto za razvijanje novog biznisa.

2. Koji su specijaliteti kuće? Agencija koja igra samo na sigurno nikada nece podstaći kreativni rast, a to je upravo ono što razlikuje paket brze hrane od ugođaja sa 5 zvezdica.

3. Ko je glavni kuvar? Ko stoji iza svega? Koliko iskustva ima? Kakav je odnos sa gostima?

4. Kakva je atmosfera? To ćete osetiti čim otvorite vrata. Ako niste sigurni onda to nije to.

5. Kakva su iskustva drugih? Kako su nam danas lako dostupne informacije o restoranima, isto važi i za agencije, naročito za one koje ne kriju svoje klijente što je po meni osnov za razmišljanje o saradnji.

6. Koje su šanse za trovanje hranom?

Kada sagledate sve ovo prethodno prepoznaćete agenciju koja nije toksična za vas i za vaš razvoj.

Ukoliko se odluče za agenciju, koliko to može da ih košta na mesečnom nivou?

Tu nema pravila. Jedino što sa sigurnošću mogu da kažem je da ne može da košta 50 ili 100 eur, a to naglašavam upravo iz razloga što brdo reklama sa takvim ponudama preplavljuje internet, i to je uglavnom gubljenje vremena a i novca. U tom slučaju je bolje raditi sam i makar biti autentičan a na uštrb svega ostalog. U ostalim situacijama cena zavisi od kompromisa između potreba i budžeta klijenta. Takođe zavisi i od same vrste biznisa kao i broja konkurencije koju treba "pobediti". Jednostavno postoje klijenti koji žele da "iskaču iz frižidera", imaju milionske preglede, zauzmu sve bilborde i snime vrhunske spotove. To košta. Sa druge strane ima dosta malih biznisa koji za par stotina eur mesečno mogu dobiti potpuno pristojne, aktivne i funkcionalne stranice na društvenim mrežama, koje će pored toga što će biti "lepe" završavati i svoj osnovni posao - prodaju ili brending.

Vaša preduzetnička priča i sam početak su vrlo inspirativni. Da li biste za one koji je nisu ispratili ispričali?

Moja priča je kao i svaka druga prosečna priča odrastanja u Srbiji, sa možda malo više događaja i detalja jer sam bio prilično aktivan i uporan. Rano sam ostao bez oca, majka postala tehnološki višak... Sve to u malom gradu... Vrati očevu štampariju na noge, uporedo studiraj (Akademija umetnosti), vodi računa o porodici, završi master, pravi početničke greške - sećam se da sam još neke 2012. godine u Nišu otvorio marketing agenciju koja se zvala DEPRESS?! Vadio sam se na to da je to spoj reči Design i Press... Od klijenata sam imao samo slučajne prolaznike koji bi ušli da pitaju šta se tu prodaje... U skladu sa svojim imenom ta agencija je zatvorena za Novu godinu tako što smo u izlog umesto jelke stavili ozbiljno korišćenu wc šolju koju smo pokupili na nekom otpadu, u nju zaboli granu koju je nevreme oborilo ispred lokala i koju smo okitili toalet papirom. Ta "instalacija" je završila u niškim medijima i to je ustvari bilo jedino dobro što je ta agencija uradila za svog života. Miris samog umetničkog dela sam dugo osećao a naterao me je i da se na neko vreme sklonim iz preduzetništva. Kao mladi školovani kadar prihvatio sam mesto direktora Centra za kulturu u Knjaževcu, gde sam radio prvi projekat finansiran iz fondova Evropske unije koji je vezan za kulturu, organizovao balet i operu posle 40 godina u tom gradu, izložbu originalnih dela Salvadora Dalija i tako dalje... Kada sam se zasitio svega, a naročito politike, jednog jutra sam ustao i dao ostavku, preselio se za Beograd i počeo opet baš od nule. Bilo je jako teško, ali sam bio uporan i sve bih opet isto.

Kroz ovaj posao sarađujete sa brojnim influenserima. Da li je svest o tom vidu oglašavanja dovoljno prisutna kod nas?

Na influensere svi gledaju kao na nešto novo i danas svi žele da budu influenseri ili blogeri jer je to in i jer oni zgrću ozbiljnu lovu. Ništa od toga nije baš tačno. Da li je kada ste recimo bili prva godina srednje u četvrtoj godini bio lik ili devojka koji su se super oblačili pa kada kupe najke a vi kupite iste? I to su influenseri. Naše zvezde koje su se pojavljivale na tv-u su bili influenseri. Pevači, glumci, voditelji... Ljudi koji su u kontaktu sa velikim brojem drugih ljudi a nisu javno poznati i tako dalje... Sa društvenim mrežama su se samo promenili način, mesto i naplata prikazivanja tog uticaja... I promenilo se to da je medij na kome se to radi svima dostupan, što znači da svako može da pokuša time da se bavi. To je donelo brdo neke dece koja ne žele da uče jer bloguju, i snimaju a realno nemaju čak ni talenta za to. Kada na to dodate luksuzne fotošutinge na kojima se pije šampanjac, za neke svetski poznate brendove, pa se to posle kači na mreže da izgleda kao da su plaćeni za to i da ih je taj brend stvarno zvao, a samo kako bi drugi to videli... Kada se dodaju razne prevare sa fejk pratiocima, fejk lajkovima, fejk analizama, onda taj svet postaje jedan ozbiljan cirkus u kome se žive fejk životi koji su potpuno prazni i koji će ostaviti i već ostavlja ozbiljne posledice. Normalno, i u tom svetu postoje oni koji svoj posao shvataju ozbiljno, koji ga dobro rade, koji prate trendove, koji imaju rezultate, i koji dobro i zarađuju, ali oni jako dobro znaju da to uopšte nije jednostavno, i njih realno nema mnogo.

Skoro ste poslovno posetili VieVinum, veliki internacionalni festival vina u Beču, koji je organizovan u dvorcu Hofburg.

Da. čast nam je bila da učestvujemo na ovom događaju. Za austrijska vina do pre 10 godina niko nije znao, a sada u tome vide potencijal koji se meri raznim milionima, milionima litara, milionima evra... Preko 500 privatnih vinarija u Austriji koristi taj talas, trenutno manje ili više uspešno, ali postoje realni geo razlozi zbog kojih ćemo za dvadesetak godina ostati bez vina iz zemalja na koje smo navikli, dok će upravo austrijska biti jedna od onih za koje ćemo izdvajati prilične sume. A mi kao agencija u tome vidimo poslovnu priliku. Inače, način razmišljanja kod nas je takav da naše vinarije plaćaju strance jer mi "ne znamo" a onda strane dođu kod nas, jer smo i bolji i jeftiniji. Postoji i izreka koja to mnogo lepo opisuje, vezana je za "tuđega tatka..." ali nećemo to citirati sada. Od početka našeg poslovanja polovina klijenata nam je iz inostranstva, a da ih nikada nismo "jurili"... Nama to ne smeta što se tiče samog posla, ali nam smeta što se takav sistem razmišljanja prenosi na sve segmente života i poslovanja u našoj zemlji.

Za kraj, koji je Vaš savet početnicima u biznisu?



Veliki biznismeni često pričaju o tome koliko je bitno imati plan B. Ja mislim da je NEMATI PLAN B jedna od najbitnijih stvari za uspeh biznisa. Toliko je razmišljanja, čitanja, učenja, neprospavanih noći, truda, novca, sreće itd potrebno da bi jedan plan uspeo, da je potpuno nemoguće da imate dva. Ako imate dva, onda nisu dobri. Ako imate dva, neku tešku prepreku u planu A nećete preći, već ćete odustati i posvetiti se planu B, a možda je to bila poslednja prepreka pred veliki uspeh... Ili ćete u najboljem slučaju i u planu B doći do prepreke. Multitasking je samo mogućnost da uništite više stvari istovremeno.



Potpuni fokus na jednu stvar i upornost, ali tek kada shvatite da je upornost nalaženje načina za rešenje problema, a ne samo sila. Upornost na način da stanete pred zid i gurate ne vodi nigde. Na kraju produktivnost, koja kroz jednu dobru foru objašnjava ceo biznis:

Zaradite danas jedan cent, samo jedan cent. Pokušajte da samo narednih mesec dana svakog dana duplirate zaradu. Ne izgleda preterano teško, zar ne? Da li znate koliko biste imali para kada biste to uspeli? Preko 5 miliona dolara. Digitron u ruke pa vidite da li lažem...

Autor: