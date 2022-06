SKANDAL! Bivši muž upao kod Britni na venčanje! Pogledajte INCIDENT koji je prenosio uživo! Njegove reči će vas zabrinuti! (VIDEO)

Bivši suprug pop zvezde Britni Spirs, Džejson Aleksander, nenajavljeno je upao na njeno venčanje, zbog čega je na kraju intervenisala i policija.

Nekadašnji emotivni partner slavne pevačice napravio je scenu agresivnim ponašanjem i direktnom prenosom događaja na Instagramu, zbog čega je prijavljen policiji i uhapšen zbog neovlašćenog upada na privatni posed.

Britni Spirs, kako prenosi "Mirror", bila je van sebe zbog ispada Džejsona Aleksandera, njenog prvog supruga, koji je posle incidenta uhapšen.

Aleksander, koji je bio u braku sa pevačicom 2004. godine samo 55 sati, nakon čega je bračna zajednica poništena, uključio se u Instagram lajv kako bi pratioci videli da ulazi na privatni posed Britni Spirs uz obmanjivanje obezbeđenja da je pozvan.

Britney Spears' ex-husband Jason Alexander breaks into her home and crashes her wedding on Instagram Live:



“Where’s Britney? I'm here to crash the wedding.” pic.twitter.com/rgTjE0mmVe