TOP PET LATINO DIVA NOSE TEŠKE SUDBINE: Zlobnicu trovali, Esmeralda se drogirala, a Ljovisna izgleda NIKAD BOLJE! (FOTO)

Najbolje je prošla Kasandra koja se bogato udala, dok je Esmeralda jedva spasila živu glavu.

Skoro svi u Srbiji su obožavali latino sapunice, posebno one koje su se pojavile među prvima. Pa tako Marisol, Zlobnica, Robinja Isaura Kasandrai i Ljovisna su i dan danas aktuelne, kao i pre više od dve decenije.

Sve junjakinje i dalje privlače mnogo pažnje, a životni putevi su im krenuli u vrlo različitim smerovima.

Veronika Kastro – ROSA SALVAHE

Pionirka sapunica, Veronika Kastro koja je sa serijom “Rosa salvahe“, donela u Srbiju pomamu za sapunicama, posvetila se rijalitiji programima. U meksičkom “Velikom bratu” učestvovala je čak pet puta.

Osim toga, poseduje je i veliki talenat za muziku, pa tako iz sebe ima objavljenih 30 singlova.

Brojnim plasitčnim operacija i estetskim zahtevima pokušava da zadrži mladolikost. Udata je za glumca Manuela Valdeza i majka je dvojice sinova - Kristijana Kastra i Mihaela.

Gabriela Spanić – ZLOBNICA

Ovu glumicu posebno vole zbog porekla sa naših prostora! Serija "Zlobnica" ju je proslavila, iako je do tada imala brojne uloge. Najveći fanovi potpisivali peticiju da se pusti iz zatvora, a mnoga ženska deca su ponela to ime.

Sa druge strane, i Gabrielin privatni život izgledao je kao sapunica. Naime, pre nekoliko godina kućna pomoćnica je pokušala da otruje nju i njenog sina, tako što je stavljala amonijak u hranu. Marcija Čeleste Fernandez Babio, kojoj je glumica poveravala najintimnije stvari i bezrezervno joj verovala, ubrzo je uhapšena.

Iako je ovaj skandal digao veliku prašinu, još veće interesovanje su izazvala njene golišave fotografije u magazinu “H Ekstremo”.

Letisija Kalderon – ESMERALDA

I danas je jedan od omiljenih likova iz sveta sapunica. Međutim, njeno priznanje da je imala velikih probelma zbog droge - sve je šokirali!

- Bila sam mlada, na vrhuncu karijere, puna novca i sve mi je bilo dostupno. Nepromišljenost i ludost su me zamalo koštali života. Šmrkala sam i kokain, a u to su me uvukli dugogodišnji prijatelji - priča Letisija.

Smrt prijateljice izazvana uzimanjem prevelike količine droge bila je kap koja je prelila čašu u Letisijinom slučaju. Shvatila je da mora da se uhvati u koštac sa zavisnošću i iz te mukotrpne borbe izašla je kao veliki pobednik.

Iako je od popularne “Esmeralde” prošlo 19 godina, vesti o ovog glumici nikada nije nedostajalo. Veliko interesovanje naših medija izazvala je i njena priča o odgajanju sina Lusijana (8), rođenog sa Daunovim sindromom.

Takođe, prošle godine, ova glumica je doživela tešku saobraćajnu nesreću i to sa decom, kada je na njen automobil naleteo kamion. Spletom srećnih okolnosti prošli su bez težih povreda.

Glumica koja iza sebe ima dva braka, bila je jedna od retkih koja je za vreme bombardovanja 1999. godine podržala našu zemlju.

Skarlet Ortiz – LJOVISNA

Tumačila je glavnu ulogi, a pohvale na račun njenog izgleda i glume stizale su skoro svagodnevno.

Skarlet Ortiz sa mužem, glumcem Julom Burkelom danas živi u Majamiju. Trenutno igra u meksičkoj adaptaciji “Očajnih domaćica“.

U njenom slučaju godine su samo broj, te je u 42. godini jedna od najlepših latinoameričkih glumica.

Koraima Tores – KASANDRA

Kasandra je ostavila ubedljivo najveći trag. Nedavno je sve iznenadila izjavom da je shvatila da je “profesionalno ostvarena“ tek kada je došla u Beograd i videla koliko je vole.

Posle velikog uspeha na televiziji, glumica se posvetila radu u pozorištu. Sa suprugom je dugo vremena igrala u predstavi “Pisma ljubavi”.

Udata je za kolegu Nikolasa Monteru, sa kojim ima sina.

Autor: M.M.