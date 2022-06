Izgubila sam devetoro dece pobačajem: Potresna ispovest Šeron Stoun uzdrmala ceo svet! Ove detalje je malo ko znao! (FOTO)

Ovo priznanje holivudske glumice potreslo je planetu!

Slavna glumica Šeron Stoun otkrila je da je imala devet pobačaja, a da svoju priču iznese u javnost podstakla ju je američka plesačica Peti Murgatrojd, koja je nedavno objavila da je izgubila bebu.

- Mi žene nemamo prostora za razgovor o ovom bolnom gubitku. To nije mala stvar. Međutim, prisiljene smo da mislimo da je to nešto s čime same treba da se nosimo i da je to neka vrsta neuspeha - otkrila je glumica.

- Izgubila sam devetero dece pobačajem - priznala je Šeron.

- Umesto da primimo preko potrebno saosećanje i empatiju i isceljenje koje nam je toliko potrebno, žensko zdravlje je prepušteno ideologiji muškaraca - ističe ona.

Ipak, Šeron je uspela da postane majka usvajanjem trojice sinova - Kvina Kelija, Leirda Vonea i Roana Džozefa.

Inače, Peti Murgatrojd nedavno je objavila da je izgubila bebu, kada joj je suprug bio u Ukrajini.

- Nisam znala da sam trudna. Krvarila sam dva dana. Mislila sam da sam dobila menstruaciju - rekla je Murgatrojd u intervjuu za magazin People.

Autor: M.K.