OSULI PO NJOJ DRVLJE I KAMENJE! Kim Kardašijan odgovorila na optužbe da je uništila Merlinkinu haljinu!

Američka starleta Kim Kardašijan prvi put je javno negirala optužbe da je trajno oštetila haljinu Merilin Monro, koju je nosila na ovogodišnjoj Met Gali.

Ona je gostujući u emisiji "Tudej" odgovorila da navodi kolekcionara Skota Fortnera nisu tačni.

To su potvrdili i zvaničnici "Riplijevog" muzeja.

- Činjenica je da Kim ni na koji način nije oštetila haljinu. Od dna stepenica, gde ju je obukla, do vrha, gde je vraćena, haljina je bila u istom stanju u kojem je iznajmljena - izjavila je potpredsednica izdavaštva i licenciranja Muzeja Amanda Džojner.

Podsetimo, Skot Fortner, istoričar umetnosti i kolekcionar, objavio je, naime, fotografije haljine koja je trenutno izložena u Riplijevom muzeju sa vidljivim felerima duž rajsferšlusa. Nedostaju i neki kristali i šljokice, a pojedini jednostavno vise.

Marilyn Monroe’s iconic dress has reportedly been damaged after being worn by Kim Kardashian at the Met Gala.



The dress now shows signs of tearing, and several crystals are either missing or hanging off of it. pic.twitter.com/cFu1lUBmzS