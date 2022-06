STIGLA PRESUDA! Poznati pevač OSUĐEN zbog zlostavljanja žena i devojčica! Evo koliko godina će provesti IZA REŠETAKA!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Antonio Perez/Chicago Tribune via AP | |

Žrtve su na suđenju detaljno opisivale kako ih je Keli podvrgavao perverznim i sadističkim tretmanima, još dok su bile maloletne.

Pevač R Keli osuđen je u sredu na 30 godina zatvora zbog se*sualnog zlostavljanja žena, devojčica i dečaka, i to 20 godina nakon što se suočio sa prvim optužbama, piše The Guardian. On je u septembru prošle godine proglašen krivim za reketiranje i kršenje Manovog zakona koji zabranjuje prevoženje ljudi preko granica „u bilo koju nemoralnu svrhu“. Tada su mu tužioci odredili kaznu od najmanje 25 godina zatvora.

Žrtve su na suđenju detaljno opisivale kako ih je Keli podvrgavao perverznim i sadističkim tretmanima, još dok su bile maloletne. Nekoliko njih je reklo i da je pevač zahtevao da se striktno drže pravila poput toga da ga pitaju za dozvolu kada žele u toalet ili da jedu, ali i da napišu "pisma izvinjenja koja bi trebalo da ga oslobode nepravde".

Sudija Okružnog suda u SAD En Doneli izrekla je kaznu u sudnici u Bruklinu nakon što se nekoliko Kelijevih žrtava ljutito obratilo osuđenom se*sualnom prestupniku na saslušanju.Jedna od žrtava rekla je kako one na današnji dan "vraćaju svoje identitete", te da više nisu "osobe koje su bile žrtve kao nekada".

"Roberte, uništio si živote toliko ljudi", stoji u izjavi žrtve Lizet Martinez, prenosi pomenuti medij.

Autor: M.K.