POTPUNO GOLA ZAPALILA DRUŠTVENE MREŽE! Slavna manekenka kao od majke rođena (FOTO 18+)

Popularna manekenka Emili Ratajkovski ponovo se poigrala maštom svojih pratilaca.

Zgodnu manekenku na instagramu prati više miliona pratilaca koje vrlo često počasti provokativnim fotografijama. Ovaj put Emili Ratajkovski odlučila je da napravi korak više te se slikala u potpuno golom izdanju. Fotografiju možete pogledati ovde.

Pratioci imaju priliku da uživaju u pogledu na njeno potpuno golo telo pored kojeg njen pas pozira u gotovo identičnoj pozi.

Emili je za manje od godinu dana od porođaja uspela da dovede svoju figuru do savršenstva i ne libi se da to pokaže. Javnost je nakon porođaja ostala šokirana njenim potpuno ravnim stomakom što je dovelo do polemisanja da li je manekenka uopšte bila trudna.

Silvester Apolo Ber je došao na našu planetu. To se dogodilo 8. marta 2021. u najnestvarnijem i najlepšem jutru u mom životu - izjavila je Emili.

Autor: Pink.rs