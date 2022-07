'OTAC I MAJKA SU UMRLI OD TUGE, KAD JE IPČE POGINUO!' Jašar Ahmedovski progovorio o najbolnijoj RANI, nikad nije PREBOLEO SMRT BRATA! (FOTO)

Otvorio dušu i priznao da bol ne prolazi...

Jašar Ahmedovski pre skoro 30 godina izgubio je brata čuvenog pevača Ipčeta Ahedovskog, koji je nastradao u saobraćajnoj nesreći. Pevač dugo nije govorio o bolnom periodu kada je ostao bez brata, a sada je otvorio dušu i priznao da bol ne prolazi.

- Fali mi dosta toga u emotivnom smislu. Trudim se da najbezbolniji način prevaziđem sve. To je moja bol i svih onih koji su ga voleli. Ponosan sam što su njegove pesme i dalje popularne, drago mi. Kad negde pevam njegove pesme, to uvek bude jak vrisak i puno mi je srce. Sad je 28 godina kako je poginuo. A i dalje ga vole i poštuju. Taj bol može da bude manji, ali nikad neće proći. Život mi se zaista promenio. Ali mora dalje da se živi, šta da radimo - rekao je on.

Na pitanje voditeljke da li je istina da četiri godine nije mogao da zapeva Ipčetove pesme, on je odgovorio:

- Dugo nisam mogao na radiju da čujem njegove pesme, a kamoli da pevam, plakao sam.

- Njemu sam bio uzor, doveo sam ga u Beograd, odgovaran sam bio za njega, trudio sam se da poštuje kodekse života. Bio je temperametan, vozio je brzo. Stalno sam se svađao sa njim zbog toga, čak sam i izlazio negde na auto-putui ako ne vozi sporije. Takav je bio, i nažalost sa takvom vožnjom je završio.Teško zaplačem, ali kad čujem njegovu pesmu, da. Emocija me oduzme. Otac i majka su umrli od tuge kad je on poginuo - rekao je Ahmedovski s knedlom u grlu.

