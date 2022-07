Odluka o oslobađanju Lignadisa dočekana je sa velikim negodovanjem ljudi koji su prisustvovali suđenju u Atini

Grčki glumac i pozorišni reditelj, Dimitris Lignadis koji prvostepeno osuđen na 12 godina zatvora zbog silovanja dvojice maloletnih muškaraca, danas je pušten na slobodu do okončanja žalbenog postupka.

Odluka o oslobađanju Lignadisa (57) dočekana je sa velikim negodovanjem i nevericom ljudi koji su prisustvovali suđenju u Atini, prenosi AP.

Predsedavajući sudskog veća morao je da pozove policiju da ogorčene građane izvede iz sudnice, a optuženi Lignadis je izveden iz zgrade suda na sporedni izlaz.

Inače, Lignadisu je sud sud je zabranio da napušta zemlju dok postupak traje i dužan je da se javlja najbližoj policijskoj stanici svakog prvog i 10. u mesecu, kao i da do 29. jula uplati kauciju od 30.000 evra.

Žalbeni proces bi mogao da potraje jer je grčki pravosudni sistem poznat po sporosti i kašnjenjima.

Lignadisov advokat Aleksis Kougias radi na tome da reditelja puste na slobodu do okončanja žalbenog postupka.

On je pred sudskim većem istakao da bi do okončanja celog procesa mogle da prođu tri do četiri godine i zato je pozvao troje sudija i četiri porotnika da njegovom klijentu „pomognu kako mu ne bi život bio uništen”.

Autor: N.Ž.