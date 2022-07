OVAKO RIJANA IZGLEDA SAMO DVA MESECA NAKON POROĐAJA! Pevačica prvi put u javnosti nakon rođenja sina! (FOTO)

Iako je tokom trudnoće bila glavna tema svakog dana, slavna pevačica sa Barbadosa je rešila da se povuče iz javnost nakon što je 13. maja 2022. godine na svet donela sina čije ime još nije poznato. Lepa pevačica se sada viđena u javnosti po prvi put nakon porođaja, a mediji vam otkriva gde se pevačica pojavila i kako izgleda 2 meseca posle rođenja deteta.

Naime, Rijana se nedavno pojavila u Londonu i svojim prisustvom je izazvala opštu pomamu među fanovima. Ona se u britanskoj prestonici obrela zato što je došla da prodrži svog partnera, repera ASAP Rokija, koji je nastupao na jednom londonskom festivalu. Pevačica je za tu priliku obukla crnu pufnastu jaknu marke „Prada“ i crne pantalone, a fanovi koji su je videli u blizini bine su oduševljeno vrištali i mahali. Zanimljivo je napomenuti da je pevačicin dečko nastupio odmah nakon Rijaninog bivšeg, Krisa Brauna, koji je poznat po tome što ju je brutalno pretukao.

