SMRT KOJA JE I DAN-DANAS OSTALA MISTERIJA: Život mu je oduzeo SERIJSKI UBICA, a jedan detalj posebno LEDI KRV U ŽILAMA!

Ubistvo najvećeg modnog maga Đanija Versaćija još uvek je misterija, iako je ubica otkriven motivi za ovaj zločin se nikada neće saznati! Razne teorije kruže decenijama unazad čak su i televizijske serije su pokušale da nam daju odgovor na ovu misteriju. Iza sebe ostavio je imepriju koju je godinama gradio i neutešnu sestru Donatelu, koja ga je prisilno ali dostojno nasledila.Zbog celokupnog načina života, filozofije življenja, nezaboravnih vanvremenskih kreacija i na kraju nimalo poetične, misteriozne smrti Đani Versaći urezao se u istoriju i postao je legenda.

Ričard Borero, šef policije Majamija je, neposredno nakon ubistva slavnog kreatora Đanija Versaćea, ispred njegove kuće izgovorio: “Ne znam da li ćemo ikada saznati šta se zaista dogodilo”.Posle prvog šoka, Donatela je okupila čitavu porodicu na privatnom imanju na Karibima, da zajednički i u miru ožale Đanijevu smrt.

Detinjstvo

Đani Versaće je rođen je 1946. godine, a sa starijim bratom Santom i mlađom sestrom Donatelom odrastao je u majčinom krojačkom salonu. Uprkos protivljenju oca, početkom sedamdesetih se otisnuo u Firencu kako bi otpočeo karijeru u modnom biznisu. Nije imao nikakvo formalno obrazovanje iz oblasti dizajna, ali je poneo veliko iskustvo iz radionice svoje majke. Jedna od omiljenih priča Đanija Versaćea bila je da nikada ne bi postao to što jeste da nije odrastao u tako živopisnoj sredini. Kalabrijom je u to vreme vladala mafija, čiji je uticaj zadirao u svaki kutak života, a pod uticajem opšteg beznađa i siromaštva, mnogo mladih žena se odavalo prostituciji. Svakoga dana Franka Versaće vodila je za ruku malog Đanija ulicama grada, a on je neprestano je zastajkivao i zurio u prostitutke, koje su iz okolnih bordela pod zaštitom mafije, nudile svoje usluge. Majka ga je snažno vukla za ruku, u želji da odvrati pogled svog malog katoličkog dečaka na te žene. Da se majka nije toliko trudila, šalio se Đani, verovatno ni on kasnije ne bi bio toliko opčinjen njima. Ispada da je u izgledu „tih prelepih, magičnih žena“ kasnije pronalazio inspiraciju za svoje izazovne modele po kojima doživeo svetsku slavu.