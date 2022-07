HOROR - UHAPŠEN PRODUCENT ČUVENE SERIJE: Osumnjičen da je GODINAMA SILOVAO ŽENE! Evo kako ih je mamio, optužbe su JEZIVE (FOTO)

Jedan od producenata čuvene serije "Stažisti", Erik Vajnberg, uhapšen je zbog nekoliko optužbi zbog seksualnih napada koji su se dogodili između 2012. i 2019. godine.

Erik Vajnberg uhapšen je u četvrtak u Los Anđelesu, saopštila je policija.

- Dugogodišnji TV producent osumnjičen je za više seksualnih napada, uključujući i silovanje - piše u saopštenju.

Policija dalje davodi da se Vajnberg pretvarao da je fotograf, a zatim je prilazio ženama na mestima kao što su prodavnice i kafići. On ih je zatim navodno seksualno napao u svojoj kući tokom fotografisanja.

Policija je navela da su hapšenja povezana sa napadima između 2012. i 2019. godine, ali veruju da ima još žrtvi koje je napastvovao tokom 1990-ih i policija ohrabruje sve da dođu i prijave ga.

Uh-oh!! ⁦@NikoTalk⁩



'Scrubs' co-executive producer Eric Weinberg is arrested on multiple sex assault charges after 'luring women to his house for phony photoshoots from 2012 to 2019'

via https://t.co/ocFwZuBzuQ https://t.co/ZAAngX7vld