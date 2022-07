NE PRAŠTA! Britni Spirs ponovo oplela po porodici, koja joj je uništila život! Nakon 14 godina, DOČEKALA JE ONO ŠTO JE PRIŽELJKIVALA!

Pevačica je otkrila kako se sve dešavalo!

Pop zvezda Britni Spirs na svom nalogu na Instagramu je objavila snimak na kom peva svoj čuveni hit "Baby one more time", ali svojim pravim glasom, u novoj verziji. Fanove je to oduševilo, a ona je objasnila šta se pre 14 godina dešavalo.

Kako je napisala, želela da joj pesma bude baš ovakva kako ju je sada otpevala, ali zbog toga što je njena porodica imala starateljstvo nad njom, tačnije otac, tada ona nije imala pravo ni o čemu da odlučuje.

Ovo sam ja juče kako perem veš i odvajam garderobu. Nisam objavila svoj glas jako dugo... Možda predugo. I evo me kako pevam u svojoj kuću drugu verziju "Baby" - započela je Britni u objavi.

Ona je zatim otkrila da se na toj verziji pesme radi godinama i da se nada da će je ponovo objaviti.

Autor: S. Z.