SUDBONOSNO ''DA''! Prve slike sa venčanja Bena Afleka i Dženifer Lopez! Izgledaju SENZACIONALNO - ne skidaju osmehe sa lica!

Dženifer Lopez i Ben Aflek venčali su se samo tri meseca nakon što su se ponovo verili, a sada su se pojavile i prve fotografije s njihovog intimnog venčanja na kojima izgledaju presrećno.

Par je, inače, dobio dozvolu za sklapanje braka u okrugu Klark, Nevada, a ona je izvađena 16. jula i glasi na njihova legalna imena - Bendžamin Gaza Aflek i Dženifer Lin Lopez, prenosi "TMZ". Iako se nagađalo da li su informacije tačne ili su samo u pitanju nove kuloarske glasine, venčani list, koji pokazuje da je Džej Lo od sada Dženifer Aflek, i fotografije koje su se pojavile na internetu potvrdile su priče o krunisanju ove velike ljubavi.

NEWS🔴



Ben Affleck marries Jennifer López in Las Vegas. @JLo will also be taking Affleck's last name. The Clark County Recorder's Office shows the pop star will be changing her name to 'Jennifer Affleck.' pic.twitter.com/xbYRuruhXe