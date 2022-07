'JEDNOM, DVA PUTA, TRI PUTA, PA DOSTA JE!' Megan Markl ne prestaje da KOPIRA Kejt Midlton - šok slike govore više od hiljadu reči! (FOTO)

Obe su supruge prinčeva, ali nemaju obe izgrađeni ukus za stil i oblačenje!

Godinama unazad mnogi pokušavaju da uporede Kejt Midlton i Megan Markl, iako je to praktično nemoguće. No, supruga princa Harija se trudi da medijima i javnosti daje materijal i više nego što treba, a to obično ispadne na njenu štetu.

Megan, naime, neretko kopira svoju jetrvu Kejt, a neki kažu kako se među njima vodi "tihi rat" u modnom svetu. Za sada nekadašnja glumica uveliko gubi.

Ono što je podstaklo mnoge da komentarišu njihov stil jeste jedna od poslednjih kombinacija koju je Megan obukla. U pitanju je monohromatski kombinezon od 4.800 dolara, a tu ništa ne bi bio problem da on nije skoro pa identičana kao haljina koju je Kejt nosila.

Megan je ovaj komad ponela na proslavi Međunarodnog dana Nelsona Mendele u sedištu Ujeninjenih nacija, dok je vojvotkinja od Kembridža sličnu kombinaciju nosila još u maju, na premijeri „Top Gana“ u Londonu.

Ovo, naravno, nije prvi put. Čini se da je Megan baš fan kaputa koje nosi Kejt, pa ju je u tom slučaju iskopirala čak dva puta!

Pored toga, Kejt se jednom prilikom pojavila u dugoj haljini tamno teget boje, a sličan gornji deo imala je i Megan.

Blejzeri, slične haljine u istim bojama, košulje, suknje - izgleda da se Megan stvarno toliko divi Kejt.

Autor: M.M.