DA LI LEPOTA STVARNO DOSADI? Razvodi se Emili Ratajkovski, presela joj Sebastijanova neverstva!

Emili Ratajkovski je rešila da stavi tačku na 4-godišnji brak sa producentom Sebastijanom Berom-Meklardom!

Ona je poznata po tome što se ne libi da objavi svoje često vrlo slobodne fotografije. Manekenka Emili Ratajkovski (31) važi za jednu od najzgodnijih žena na svetu, a svetom se kao grom iz vedra neba prolomila vest da se ova lepa dama razvodi od supruga, producenta Sebastijana Bera-Meklarda (41).

Naime, iako još nisu potrvdili svoj rastanak, američku manekenku u poslednje vreme viđaju bez burme na ruci, a njihovu poslednju zajedničku fotografiju je objavila pre više od godinu dana na svom Instagram profilu. Ispostavilo se da za tu tišinu postoji razlog, te je po svemu sudeći ovaj par rešio da se rastane.

Za to postoji i dobar razlog, barem ako je verovati izvorima bliskim manekenki, koji tvrde da je producent glumicu prevario i to ne jednom, već više puta. Mnogi upućeni tvrde da je Sebastijan serijski varalica i da se prema majci svog jednogodišnjeg sina poneo kao gad. Naime, Emili je u martu 2021. godine na svet donela njihovog sinčića Silvestera, ali se čini da to nije popravilo odnos među partnerima.

Veza ovog para je od samog starta privlačila pažnju, budući da su se vančali samo dve nedelje nakon što su objavili da su zajedno. U braku su bili od feburara 2018. godine, a manekenka na venčanju nije nosila venčanicu, već oker odelo i crni šešir. Kao razlog za to je navela činjenicu da ne bi bilo u redu da nosi belo jer nije “čista žena”.

Dok se stvari još kristalizuju, svi postavljaju jedno isto pitanje - ko bi mogao da prevari ovakvu ženu? Naime, manekenka je poznata po svom savršenom telu, kao i po svojoj sklonosti da objavljuje golišave fotografije, te se može reći da bi njena figura svakom muškarcu bila privlačna. Ipak, nakon svega ovoga, nameće se mišljenje da čak i savršena lepota može ponekad da dosadi.

Autor: M.M.