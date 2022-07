DEPOVA BIVŠA NE ODUSTAJE! Amber podnela žalbu na presudu o KLEVETI, želi pošto-poto da stvari istera na ČISTAC jednom za sva vremena!

Glumica Amber Herd zvanično je podnela žalbu na presudu za klevetu protiv bivšeg muža Džonija Depa nedelju dana nakon što je sudija odbio njen zahtev za novo suđenje.

Advokati koji zastupaju Amber Herd podneli su žalbu juče sudu u okrugu Ferfaks u Virdžiniji, piše "Daily mail". Ranije ovog meseca glumičin pravni tim podneo je zahtev za novo suđenje tvrdeći da presuda nije potkrijepljena dokazima. Advokati su tada rekli da jedan od porotnika nije bio propisno proveren i postavljali su pitanje da li je taj porotnik uopšte trebalo da bude na suđenju.

Sudija Peni Askarate odbio je taj prvi zahtev u presudi od 13. jula, nakon što nije pronašao "bilo kakve dokaze o prevari ili nepravednim postupcima".Da bi žalba ovaj put bila odobrena, Heard će verovatno morati da dokaže da je bilo grešaka u suđenju ili da sudija nije sledio zakon.

Amber Herd je prema sudskoj presudi naloženo da Depu isplati 8.35 miliona dolara, nakon turbulentnog šestonedeljnog suđenja u junu, kada je porota presudila da je glumica oklevetala bivšeg supruga članku objavljenom u "Vašington postu" 2018. godine. Amber je dodeljno dva miliona odštete od 100 miliona dolara koliko je tražila u kontratužbi podnetoj nakon što ju je bivši muž tužio za klevetu i nula kaznene odštete. Pored toga, od njenje ukupno tri kontratužbe usvojena je samo jedna i to ona kojom je uzvratila na tvrdnje Depa da su ona i njeni prijatelji demolirali njihov apartman zbog čega je policija morala da reaguje.

Prethodni zahtev za poništenje presude sastavljen je na 43 strane. Glavni advokat Džonija Depa Ben Ču rekao je da je taj potez bio očekivan.Iako je Amber ranije rekla da želi da uloži žalbu na presudu, za to je bilo potrebno da položi garanciju za punu odštetu. Verovatno je da je ovaj poslednji predlog deo pokušaja da se zaobiđu ti zahtevi i da ipak dođe do novog suđenja.Amber Herd i Džoni Dep bili su u braku od 2015. do 2017. Tokom suđenja izneti su više nego šokatni detalji iz njihove veze.

Autor: M.K.