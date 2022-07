ISPLIVALE ŠOK INFORMACIJE: Ovo je član kraljevske porodice koji se pitao koliko će koža bebe Harija i Megan biti TAMNA - javnost zapanjena!

Skandal!

Megan Markl i princ Hari su mnoge šokirali pošto su obelodanili pred Oprom Vinfri da su se i u okviru kraljevske porodice susreli s rasističkim komentarima pred rođenje malog Arčija. Par nije želeo da zalazi u veće detalje, te otkriva o kome je tačno reč jer, kako je proslavljena glumica tvrdila, to bi umnogome uticalo na ugled izvesnog člana, za kog se jedno vreme verovalo i da je pokojni princ Filip.

- To mi je Hari preneo - pričala je bila Megan, objašnjavajući kako „je bilo onih koji su i te kako brinuli koliko će Arčijeva koža biti tamna pošto se bude rodio".

Međutim, nova knjiga Toma Bauera - razotkriva upravo imena onih s kojima je sada majka dvoje dece „imala problema". On u „Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsor's", koja istražuje navodni „razdor između vojvode i vojvotkinje od Saseksa i drugih članova monarhije" tvrdi da je upravo Kamila, vojvotkinja od Kornvola, te druga supruga princa Čarlsa, imala rasističke komentare o njihovom tada još nerođenom sinu.

Ovaj potez je porodica, s druge strane, oštro osudila, ali ni ti detalji nikad nisu isplivali do kraja.

Ona je, navodi se, pričala i kako „bi bilo veoma smešno da Harijevo dete ima afro riđu kosu" tokom spornog razgovora iz 2016. godine, piše „Mirror". Ipak, pošto su saznanja novinara i autora došla do Kamile - u jeki čitavog skandala, izvori bliski njoj ističu da su u pitanju „samo obične gluposti".

Megan i Hari se još nisu oglašavali na ovu temu.

Autor: P.R.