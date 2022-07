POTRESNO! JEZIVO PRIZNANJE DEMI LOVATO: Menadžer me je SILOVAO predoziranu i ostavio da UMREM!

Bolni detalji iz prošlosti pevačice.

Posle izjave o kretanju u pohod na vanzemaljce, odluci da postane rodno neutralna, te brijanja i tetoviranje glave, od pevačice Demi Lovato se stvarno može sve očekivati.

U dokumentarnoj seriji “Demi Lovato: Dancing with the Devil“, pevačica je iznela potresne detalje iz svog života čime je potpuno zaprepastila javnost! Naime, Lovato je priznala da je kao jako mlada počela da konzumira narkotike. Takođe se borila sa buimijom, a preterana kontrola njenog menadžerskog tima, uz sve to, dovela je do njenog velikog psihičkog loma 2018. godine.

Demi takođe otkriva i da je nevinost izgubila upravo silovanjem, tako da je dva puta bila seksualno napastvovana.

Bila sam silovana kad sam izgubila nevinost - rekla je Demi i priznala da je u to vreme, dok je još bila Diznijeva zvezda, želela da nevinost sačuva za brak, te da je dečku sa kojim se ljubila rekla da ne želi "da ide dalje" od toga.

Rekla sam: 'Hej, ovo neće ići dalje od ovoga, ja sam devica i ne želim da izgubim nevinost na ovaj način'. Ali, toj osobi to ništa nije značilo, uradila je šta je htela. Sama sam sebi rekla da sam ja kriva jer sam otišla u sobu s njim i ljubila se - pričala je pevačica u pomenutoj emisiji.

Lovato je ovu groznu istinu podelila sa jednom osobom, međutim, njen zlostavljač nikada nije odgovarao za ono što je uradio. U daljem razgovoru pevačica je aludirala da je silovatelj bio takođe deo filmske industrije.

Nisu ga izbacili sa snimanja filma - izjavila je, zbog čega su mnogi zaključili da je najverovatnije u pitanju neko iz ekipe filma “Camp Rock 2” ili serije “Sonny With a Chance”, koje je u to vreme snimala.

Nakon ove traumatične situacije, Demi je počela da se samopovređuje, a obolela je i od bulimije jer, kako je rekla, “hrišćanka u njoj je teško uspela da shvati da se radi o silovanju i da nije ništa pogrešila”.

Autor: M.M.