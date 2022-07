Izvor: 24Sedam/Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Joel C Ryan | |

TO NEĆE DA POTRAJE! Prvi muž Dženifer Lopez o njenom POMIRENJU sa Benom Aflekom: Svašta je ta žena i meni pričala!

On je uveren da je samo pitanje vremena kada će i ova pevačicina ljubav da „pukne" - kao što su, napominje, sve ostale

Poznato je da se Dženifer Lopez udavala i više od tri puta, koliko sama voli da kaže da je odlazila pred oltar. Iako ona ove kraće brakove ne računa, njeni bivši nisu baš u tom fazonu. Recimo, njen prvi suprug Ohani Noa, koji je od pranja suđa „dogurao" i do nekoliko glumačkih rola, sada „brine hoće li joj uspeti s Benom Aflekom", uzimajući u obzir to „kako ona voli i razmišlja" - a to je svakako privuklo ogromnu pažnju javnosti.

Noa je, podsetimo, oborio Dženifer s nogu dok je još bio radio u restoranu Glorije Estefan u Majamiju. Nešto zatim, njoj se dogodila „Selena", a njihova velika ljubav bila je krunisana brakom u februaru 1997. godine.

Međutim, godinu otad - sve je palo u vodu.

Njoj i Benu zaista želim sve najbolje, ali evo, da vam kažem zašto ne verujem da će to da potraje - počeo je on za „MailOnline", koji danas živi daleko od znatiželjnih pogleda i vodi jedan sasvim običan život.

Džen obožava da bude zaljubljena, ali bila je verena, koliko... ? Šest puta i, Ben je muž broj četiri. Kao prvom, rekla mi je da sam ljubav njenog života, ležali smo u krevetu, bila je naša prva bračna noć. Rekla je kako ćemo zauvek biti zajedno - dodao je, a oko ovoga se ubrzo podigla velika prašina.

Podsetimo, Noa se na velikom platnu pojavio 2002, 2004, a onda i 2007. Radio je i kao producent neko vreme. Pošto se rastao sa Dženifer 1998, ostali su prijatelji još neko vreme, a pevačica je ubrzo nakon njihovog razlaza obelodanila vezu s Paf Dedijem.

Godine 2001. se udala za Krisa Džada, a onda tri kasnije za Marka Entonija, s kojim se ostvarila i u ulozi roditelja. Sada, tvrdi da je Aflek onaj pravi i da nikad nije bila srećnija.

Autor: Pink.rs