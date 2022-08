IZVIJA SE KAO ZMIJA! Hajdi Klum snimila IZAZOVAN video! Isključila komentare zbog očekivane OSUDE?!

Fatalna!

Manekenka i voditeljka Hajdi Klum često deli fotografije i snimke iz privatnog života, obično izazovne i intimne, pa je ponovo podelila na Instagramu video u kom joj celo telo dolazi do izražaja.

Manekenka je na sebi imala samo minijaturni bikini.

Još jedna letnja kombinacija izazvala je brojne lajkove, a da nije isključila komentare verovatno bismo saznali šta o njenom izvijanju tela misle i njeni pratioci.

Hajdi se snimala na ležaljci pod palmama, a na sebi je imala narandžasto-roze bikini. U videu manekenka sedi raširenih nogu i izvija se unazad pa joj se ne vidi lice.

Ponedeljak - sve je što je Klumova napisala uz video. Tako je njeno međunožje u prvom planu, jer je mobilni postavila između raširenih nogu.

Još jednu golišavu fotografiju ona je postavila dva dana ranije, a na kojoj pozira u toplesu na terasi i tanga kupaćim gaćama.

Osim svojih izazovnih fotografija, Klumova često objavljuje i one na kojima je njen suprug Tom, pa je i on na jednoj fotografiji go, a intimni deo pokrio je samo peškirom.

Autor: S.Z.