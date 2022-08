PONOVO U CENTRU SKANDALA! Pretukao je Rijanu, a njegove fotografije sa fanovima ZGROZILE SU SVE! ŠOK! (FOTO)

Kris Braun, američki reper, objavio je u junu svoj deseti album, a trenutno se zbog toga nalazi na turneji. Na jednom od nedavnih koncerata koje je imao, on je organizovao druženje sa fanovima, zbog čega se našao na meti kritika.

Naime, procurile su fotografije repera na kojima pozira sa obožavateljkama u neprikladnim pozama. Tako je jednu držao za zadnjicu, sa drugom simulirao analni seks, trećoj stavio ruke na butine...

chris brown is taking M&G pics to another level my man ain't payin 😩 pic.twitter.com/IXHdAyFois