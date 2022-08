BIZARNA PRAVILA BRAČNOG PARA! Jedna Kardašijanka ne prelazi prag zajedničkog doma Biberovih, a ovo je ZABRANJENO da se radi u krevetu!

Šok detalji!

Kanadski pevač Džastin Biber i manekenka Hejli Biber venčali su se 2018. godine i otad pune medijske naslove skandalima, a mnogi pretpostavljaju da su opstali zbog pravila kojih se drže od početka veze.

Džastin Biber i Hejli Boldvin venčali su se 2018. godine, a od početka svoje veze ređaju skandale te su ih neki prozvali i najkontroverznijim parom, nakon Kortni Kardašijan Barker i Travisa Barkera.

Supružnici i pre nego što su se venčali su navodno dogovorili niz pravila kojih se i dan danas drže, a neki smatraju da su i zbog toga opstali.

1. Ništa pre braka Par se ubrzo nakon što je stupio u vezu venčao i to je bio šok u zabavljačkoj industriji. Ali, njih dvoje se poznaju još od 2009. godine pa zato ne čudi da je odnos išao brzinom svetlosti. Mnogi su se ipak pitali kako to da su se venčali tako brzo, a izgleda da su želeli da u potpunosti konzumirraju sve blagodeti ljubavnog partnerstva. Naime, dogovor je bio da neće imati polne odnose dok se ne venčaju, pa su zato to i učinili. Džastin je bio u celibatu godinu i po dana pre nego što je oženio Hejli kako bi se osećao bliže Bogu - uostalom, i Džastin i Hejli su prisustvovali službama u crkvi Hillsong mnogo pre nego što se Džastin obavezao da će se suzdržavati od seksa.

Pre nego što je praktikovao apstinenciju, Džastin je priznao da ima 'opravdan problem sa polnim odnosima'.

U intervjuu za Vog rekao je: 'Mislim da seks može uzrokovati mnogo boli. Ponekad ljudi imaju seks jer se ne osećaju dovoljno dobro. Jer im nedostaje sopstvene vrednosti. Žene to rade, a muškarci to rade. Hteo sam ponovo da se posvetim Bogu na taj način jer sam stvarno osećao da je to bolje za stanje moje duše.'

Međutim, nakon ponovnog povezivanja s Hejli, Džastin je korigirao svoje stavove kada je shvatio da je ona ta i da ga je Bog 'nagradio' s Hejli.

2. Šta je to prošlost? Priznajmo, u svakoj svađi najslađe je spomenuti neke trenutke iz prošlosti i to partneru ili partnerki natrljati na nos. Ali kod ovih supružnika to se ne sme! Kada se svađaju, dogovorili su se da prošlost neće spominjati. Hejli je progovorila o ovom pravilu u jednom podkastu u kojem je bila gost. 'Ne pokušavamo da zadiremo u prošlost jer mislim da to nije pošteno i nikad mi se to nije sviđalo. Ne morraš da me podsećaš. Ne upiremo prstom', rekla je.

3. Mobilni su zabranjeni U jednom intervjuu 2020. godine Hejli je progovorila o pravilu da nema mobilnih u krevetu. 'Pokušavam više da čitam nego da telefoniram u krevetu. Imamo pravilo: bez telefona u krevetu osim ako nije preko potrebno', otkrila je.

4. Bliski prijatelji su važni Dobro je poznato koliko je Hejli dobra prijateljicom sa jednom sestrom klana Kardašijan-Džener, tačnije s Kendal Džener. Džastinov najbolji prijatelj je reditelj, montažer i fotograf Rajan Batler, a poznaju se od njegove sedme godine života. Iako su Džastin i Hejli u braku, dogovorili su se da moraju da odvajaju vreme za kvalitetno druženje s bliskim prijateljima i toga se redovno pridržavaju.

5. Pizza night 'is a must' Iako vode vrlo zdrav život, niko nije rekao da se poneklad ne sme 'zgrešiti'. Njih dvoje su savršeni primer romantičnih tradicija, a jedna od njih je da jednom mesečno imaju 'pizza night' gde supružnici šrave domaće pice i provode kvalitetno vreme zajedno. Hejli je znala da objavljuje te trenutke na svojim društvenim mrežama, a jednom joj je Kajli Džener napisala da se i ona želi da se pridruži slavnom paru na jednoj takvoj večeri.

6. Društvene mreže su limitirane Hejli Biber je priznala da je u prošlosti bila zlostavljana preko društvenih mreža. Zato se par dogovorio da je korišćenje društvenim mreža limitirano, a preduzimaju i korake u prevenciji nasilja putem interneta.

'Teško je fokusirati se na svoje dobro i mentalno zdravlje kada svaki put kad otvorite Instagram neko uništava vaš posao, ili vašu vezu ili bilo koju stvar u vašem životu koja je pozitivna' napisala je u svojoj Instagram priči 2018. godine.

Hejli je takođe izjavila da su je negativni komentari o njenoj vezi s Džastinom koji su se pojavili u njenom fidu 'odmah uznemirili'. Oni znaju povremeno i da deaktivirraju svoje Tviter profile kada vređanje pređe svaku granicu.

7. Kortni Kardašijan Barker nije dobrodošla Iako je Hejli Biber najbolja prijateljica s Kendal Džener, čini se da njena sestra Kortni Kardašijan Baker nije dobrodošla u društvo poznatog para. Hejli je navodno uvela ovo pravilo nedugo nakon što se verila za Džastina, a Kortni Kardašijan se razišla sa svojim tadašnjim dečkom, Junesom Bendžimom, još u avgustu 2018. Godine 2016. Džastin i Kortni podstakli su glasine o vezi nakon što su viđeni u noćnom klubu u LA-u. Međutim, glasine su nestale kada su se Hejli i Džastin ponovo zbližili. Jednom je osoba bliska Hejjli komentarisala glasine o njihovoj prisnosti. 'Hejli ima sve razloge da se oseća ugroženo. Sada kada je Kortni slobodna, ponovo bi krenula za Džastinom', rekao je izvor za američke medije.

8. U zdravom telu zdrav duh Bračni par Biber trudi se da svakodnevno vodi zdrav život. Na društvenim mrežama znaju da objavljuju i trenutke iz svakodnevnog života kada vežbaju ili kuvaju i konzumiraju zdrave namirnice.

9. Privatnost pre svega Kada ste poznata osoba, obožavatelji žele i pokušavaju na sve načine da saznaju svaki detalj o vašem privatnom životu. Srećom, u većini slučajeva osoba sama bira koliko će informacija 'pustiti' u javni prostor. Džastin i Hejli jako drže do svoje privatnosti i ne dele preterano detalja iz svog života s fanovima.

10. Porodica je sve na svetu Provesti kvalitetno vreme s porodice jedna je od važnijih odluka supružnika Biber. Oni su na društvenim mrežama više puta pokazali da to pravilo i uspešno provode.

11. Deca apsolutno dolaze u obzir Hoćemo li uskoro čuti vest da u njihov život dolazi prinova? To bi zapravo bilo vrlo očekivano za sve koji prate život slavnog para zato što su nekoliko puta iskazali želju da žele da postanu roditelji što je pre moguće i dok su još mladi.

Uvek smo govorili o tome da želimo da budemo u braku i da budemo mladi, da imaju mladu porodicu i malu decu - otkrila je Hejli u dokumentarcu iz 2021. godine.

Dok joj je Džastin odgovorio: 'Od tebe zavisi, dušo'.

Autor: A. N.