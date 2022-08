ZVEZDA ONLIFENSA UBILA SVOG DEČKA! Ceo svet u šoku: Posvađali se, ona dohvatila nož i IZBOLA GA DO SMRTI (FOTO)

Zvezda Only Fansa koja je nasmrt izbola svog dečka u Majamiju uhapšena je u sredu na Havajima i očekuje se da će biti optužena za ubistvo drugog stepena, saopštile su vlasti.

U saopštenju, havajska policijska uprava je saopštila da je izdat nalog za hapšenje Kortni Kleni (26) zbog navodnog ubistva drugog stepena smrtonosnim oružjem.

Kleni je privedena zbog ubistva Kristijana "Tobija" Obumselija 3. aprila dok je bila na rehabilitaciji zbog zloupotrebe supstanci i posttraumatskog stresnog poremećaja, rekao je njen advokat Frank Prieto, potvrđujući komentare koje je prvi objavio The Miami Herald.

Ona je bila zadržana u pritvorskom centru na Istočnim Havajima i očekivalo se da će se u četvrtak prvi put pojaviti u lokalnom okružnom sudu, saopštilo je odeljenje. Ona će na kraju biti izručena Floridi.

Kancelarija državnog tužioca 11. sudskog okruga saopštila je da će u četvrtak objaviti optužbe u vezi sa ubistvom Obumselija.

