MEGAN I HARI SPREMAJU SE ZA PUT U BRITANIJU! Nisu dolazili od PLATINUMSKOG JUBILEJA, a pitanje je hoće li se sresti sa KRALJICOM!

Par će početkom idućeg meseca otići u Mančester, zbog samita „One Young World"!

Megan Markl i princ Hari će idućeg meseca prvi put posle platinastog jubileja otići u Britaniju. Tokom ove posete konkretno Mančesteru pojaviće se na dva humanitarna događaja - uprkos tekućem sporu oko policijske zaštite.

Njihov dolazak je zakazan za 5. septembar, a pošto to obave, kreću za Nemačku - na „Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go" ivent. Nakon toga, prenosi dalje „Daily mail", vratiće se u Britaniju 8. septembra, povodom dodele nagrada „WellChild". Nije poznato da li će sa njima putovati i deca Lilibet i Arči.

Čitava ova priča vezuje se za prethodnog meseca upućen poziv kraljice paru, da malo više vremena provedu zajedno u Balmoralu ovog leta. Ipak, nije sigurno da li će se sa njom sada uopšte i sresti.

Princ Hari i Megan, vojvoda i vojvotkinja od Saseksa, ne kriju radost što će prisustvovati humanitarnim akcijama prvih dana septembra - rečeno je za medije od strane predstavnika čuvanog para, svega nekoliko nedelja otkako je Hari podneo drugu tužbu vezanu za policijsku zaštitu.

Dan pošto oni pristignu u Britaniju, inače, kraljica ima u planu da se u popodnevnim satima sastane s novim premijerom (čije će ime Konzervativna partija obelodaniti 5. septembra).

Veruje se da će se par potruditi da provede malo vremena s kraljicom, uzimajući u obzir da su za vreme platinastog jubileja bili u prilici da se druže „tek oko 15 minuta", prema rečima izvesnog insajdera iz palate.

