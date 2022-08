IPAK JE IZVRŠIO NASILJE? Isplivale fotografije modrica koje je Anđelina navodno dobila od Bred Pita! (FOTO)

I dok glumica tvrdi da je između nje i sada već bivšeg supruga došlo do fizičkog okršaja, on sve oštro demantuje

Anđelina Džoli je pod lažnim imenom Džejn Do podnela tužbu protiv protiv obaveštajne agencije SAD-a u kojoj se navodi da je istražna kancelarija tužiteljki uskratila pristup evidenciji koja se odnosi na istražne navode da je Bred Pit tada verbalno napao nju i njihovu decu dok je putovala privatnim avionom 2016. godine, kada je kako Džolijeva navodi, došlo i do fizičkog okršaja.

Sada su u javnost dospele i fotografije modrica glumice Anđeline Džoli koje je navodno zadobila tokom fizičkog obračuna s bivšim suprugom, a prema navodima stranih medija, glumica je fotografije dala na uvid FBI-u.

Na fotografijama se vide modrice na šaci i laktu, do kojih je došao i Page Six.

Photos of Angelina Jolie's alleged bruises from Brad Pitt during horror flight revealed https://t.co/nFIV9ZAtgU pic.twitter.com/6zizQcUxmy