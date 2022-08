JEZIVA ISPOVEST TELOHRANITELJA BREDA PITA I ANĐELINE DŽOLI NAJEŽIĆE PLANETU: Nisam mogao više da izdržim, svačega je bilo, ali OVO je presudilo!

Bivši telohranitelj Anđeline Džoli i Bred Pita ispričao je kako mu je rad za nekadašnje supružnike bio nešto najteže u životu, kao i to da je nakon samo 18 meseci morao da da otkaz.

Anđelina i Bred su od 2016. godine razdvojeni, nakon što su se pojavile informacije kako je Pit navodno verbalno i fizički zlostavljao Džoli i najmanje jedno od njihovo šestoro dece tokom incidenta te iste godine u privatnom avionu.Anđelina Džoli trenutno vodi tužbu protiv FBI, zahtevajući da zna detalje njihove završene istrage protiv Pita, a izveštaj bivšeg obezbeđenja para o radu sa njima daje dalji uvid u njihove živote iza zatvorenih vrata.

U razgovoru za The Sun, Mark Bili Bilingem kaže da je postao nezvanični otac šestoro dece para dok je radio za njih.

Bilingem je služio u Britanskoj specijalnoj vazdušnoj službi (SAS) 27 godina, što je bila savršena obuka za zaštitu Pita, Džoli i njihove dece — Medoksa, Paksa, Zahare, Šajloa, Noksa i Vivijen.

- Bio sam šef obezbeđenja Breda i Anđeline. Vojska me je preporučila, a Endži i Bred su veoma zabrinuti oko toga ko se približava njihovoj deci. Bilo je jasno od početka da imamo veliku hemiju i verovali su mi sa decom - priseća se Bilingem.

Određeni ljudi su mogli da gledaju decu samo iz daljine, ali nisu mogli da ih fizički dodirnu. Bilingem bi ih vodio na plivanje i postao im je drugi otac, a u tom periodu Anđelina Džoli i Bred Pit su imali zastrašujuću situaciju sa uhodom dok je on radio za njih.

- Endži je snimala u gomili i svi su imali osmehe na licima osim jednog momka. Izgledao je ljutito. Nekoliko dana kasnije smo krenuli sa snimanja i ovaj tip je trčao niz puteve sa fotografijama koje je trebalo potpisati.

Džoli je htela da izađe iz vozila, ali ju je Bilingem odbio.

- Otišla sam po fotografije i odnela joj ih. Ona je rekla: Vau, ovo su lične fotografije. Pratio je Endži širom Sjedinjenih Država. Za mene je to bio klasik Džona Lenona. Kad god je bila sama na slikama, on se smejao; onda kad god je bila sa Bredom, imao je ovaj ljutiti izraz na licu.

Obezbeđenje je takođe imalo zadatak da sačuva imidž dece Džoli-Pit.

- Ne radi se toliko o fizičkoj strani, već više o socijalnoj strani. Morao sam da se uverim da je njihov imidž zaštićen, da su pravilno obučeni i da ne rade gluposti koje bi mogla da snimi kamera - objasnio je on.

Takođe je bio iznenađen što glumcima izgleda nedostaju vrlo osnovne društvene veštine, a on kaže da ga je najviše iznenadio njihov nizak nivo zdravog razuma.

- Bilo mi je ludo kada bi mi postavljali pitanja poput: Kako da odem do tog bara? i Šta treba da uradim da bih stigao tamo? Nisu glupi, ali zbog sveta u kome žive jednostavno tako nešto nisu radili dugo. To mi je bilo čudno - objasnio je on.

Iako je Bilingem rekao da je posao prijatan, osećao se više odvojeno od sopstvene dece i rekao je da je to razlog zbog kojeg je morao da da otkaz.

- Nikada nisam imao privatni život. Bio sam iscrpljen. Izgubio sam pravac u sopstvenom porodičnom životu - rekao je telohranitelj, piše Your Tango, a prenosi Blic Žena.

Autor: M.K.