ČUVENI GLUMAC IMA RAK! Potresne fotografije obišle svet, on uputio javni APEL!

Holivudski gumac Hju Džekmen stekao je ogromnu popularnost širom sveta, zaradio veliko bogatstvo, međutim, poslednjih godina život mu se pretvorio u konstantnu borbu sa opakom bolešću. Naime, atraktivnom Australijancu koji se proslavio ulogama u "X menu" i sagama o "Volverinu" kancer kože se vratio po šesti put.

Glumac je sada sa čitavim svetom podelio sa čim se bori, objavivši i fotografije koje su nastale u leto prošle godine kada je radio biopsiju kože s nosa. Tada mu je uklonjen i deo sluzokože nosa koji je zahvaćen kancerom.

"If it's anything, it's a basal cell carcinoma, which is not threatening really, but needs to be taken care of." #skincancer https://t.co/76wSp8y32y