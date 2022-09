Povraćala sam krv, ali još nisam bila dovoljno bolesna: Poznata glumica otvorila DUŠU i ispričala sve o teroru koji je pretrpela!

Suočava se sa više trauma iz prošlosti!

Pesmom "29", koja je pokrenula svetsku diskusiju o zlostavljanju – pevačica je sa 17 godina bila u vezi sa 12 godina starijim Vilmerom Valderamom. Demi se vratila u težak period za sebe kada je bila deo „Diznijeve štale“ za tinejdžere. Sada otvoreno govori kako je to uticalo na njenu psihu."Čak i kada sam povraćala krv, nisam bila dovoljno bolesna za njih", priznala je u jednom od podkasta.

Dizni je doprineo zavisnosti Demi Lovato

Lovato je bila gost u podcastu "Call Her Daddi". Tokom razgovora opisala je kakav je bio njen život u vremenu stalne kontrole zaposlenih u Dizniju. Nju je to koštalo, između ostalog poremećaja u ishrani i pogoršanje problema sa zloupotrebom droga. Demi, koja je skoro napunila 30 godina, godinama se borila sa zavisnošću od droge i alkohola. Svoju poslednju rehabilitaciju napustila je u decembru 2021.Iako pevačica priznaje da je počela da eksperimentiše sa drogama pre potpisivanja ugovora sa Diznijem - probala ih je sa 12 godina - zbog svoje saradnje sa osobljem estradne giganta u to vreme, problem se definitivno pogoršao.

Živela u strahu

Opisala je između ostalih ekstremni pritisak koji je na nju vršen da se stalno ponaša „na određeni način” i da ispunjava očekivanja obožavalaca.

"Trebalo je da budeš uzor, hteli to ili ne", priznala je. Lovato i drugi umetnici koji su započeli svoje karijere u ovom periodu – uključujući Majli Sajrus, Selenu Gomez i braću Džonas – živeli su u strahu od ljudi koji love bilo kakav skandal u vezi sa Diznijevim mladim zvezdama u pokušaju da naškode brendu. U međuvremenu, korporacija je pokušala po svaku cenu da zadrži svoj imidž „učtivih dečaka i devojčica“ jer joj je to bilo isplativo. Ali teror se navodno nije završio samo kontrolom njihovog govora i ponašanja.

Od devojaka se takođe očekivalo da ostanu izuzetno vitke - Demi Lovato nije bila izuzetak.Lovato je bila "zaključan u hotelskoj sobi" i "izolovan od voljenih".

"Za nekoga ko je pokušavao da se oporavi od poremećaja u ishrani, to je bilo veoma opasno" , rekla je pevačica. Lovato je naglasila da su se napori „brižnog“ tima da kontrolišu njenu ishranu (što je dovelo do pogoršanja njene bulimije 2016. godine) intenzivirali kada se timu pridružio jedan konkretan zaposleni (nije otkrila njegov pol).

Pevačica je zatajila ime, ali je opisala da je bila zaključana u hotelskoj sobi - gde su telefoni prethodno bili uklonjeni kako ne bi mogla da pozove osoblje. Takođe su izolovali Demi od svakog ko pokuša da se meša u ove odluke. Nakon što joj je njen privatni kuvar javio da se proveravaju njeni bankovni izvodi da bi se videlo da li je slučajno kupila kolačiće, zamenjen je brzinom svetlosti.

"Nisam se vratila na lečenje. I manje od godinu dana kasnije, predozirala sam se"

Demi Lovato se prisetila i trenutka kada je zbog poremećaja u jednom trenutku počela da povraća krv. Prema njenom mišljenju, ni to nije bio argument da je njeni „nadređeni” odvedu na lečenje.

"Bilo je to 2017. i on me je pogledao i rekao: "Nisi dovoljno bolesna'“, citirala je ona. "Mislim da je to bio njegov način da kaže: 'Ne, ne vraćaš se na lečenje jer bi to bilo loše za mene'", rekla je ona. "To sam i uradila, nisam se vratila na lečenje. Onda sam se predozirala manje od godinu dana kasnije. "

Okretanje supstancama trebalo je da bude jedini način da pobegne od kontrole sopstvenog „tima”.

"Moj način da 'sve raznesem' bio je sa drogom i alkoholom. Pošto su uvek govorili 'uzmeš, ispadneš', pomislila sam, 'u redu, vreme je da izađem, ćao '", kaže ona.

Demi Lovato nije bila jedina

Nekadašnje tinejdžerske zvezde sve smelije govore o tome kakva je vrtoglava karijera bila vezana za njih u tako mladim godinama. Mediji su široko propratili, između ostalih, knjiga Dženet Mekardi , koja je svojevremeno igrala u produkcijama Diznijevog konkurenta Nikelodeona. Na snimanju njihove produkcije postala je žrtva brojnih zlostavljanja. Demi Lovato shvata da nije jedina – tokom istog intervjua najavila je i da planira projekat u kome će razgovarati sa drugim dečjim zvezdama.

Autor: M.K.