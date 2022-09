OVA SCENA MNOGIMA SLOMILA SRCE I NATERALA SUZE NA OČI: Voljeni psi kraljice Elizabete čekali njen kovčeg ispred dvorca (VIDEO)

Sendi i Muik bili su poslednji psi koje je kraljica posedovala, a dobila ih je na poklon od vojvode od Jorka prošle godine, uprkos tome što je Njeno Veličanstvo reklo da više neće udomljavati ljubimce u slučaju da ona umre.

Od njene smrti u Balmoralu o psima su se brinuli Endru, njegova bivša supruga Sara Ferguson (62) i njihove ćerke.

U mesecima koji su prethodili kraljičinoj smrti, veruje se da su Endru i njegova bivša supruga preuzeli na sebe šetanje pasa na kraljevskom imanju.

Kad je kraljičin kovčeg bio premeštan iz Vestminster Hola do Vestminsterske opatije, Endru se pridružio ostatku kraljevske porodice hodajući neposredno iza sanduka Elizabete II. Za razliku od svoje braće i sestara i kralja Čarlsa III (73), koji su nosili službene odore, Endru je za ovu priliku obukao jutarnje odelo.

Da podsetimo, početkom 2021. godine, kraljica je dobila dva nova šteneta, jednog dorgija i jednog korgija, na poklon od princa Endrua dok je boravila u Vindzoru tokom karantina zbog epidemije virusa korona.

The Queen’s corgis, Muick and Sandy, sit in the forecourt of Windsor Castle to greet Her Majesty. pic.twitter.com/H02sPv17mY