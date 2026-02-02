Skoro GODINU dana se nije znalo gde mu je GROB: Čak ni NAJBLIŽI prijatelji nisu našli TAJNU grobnicu u kojoj počiva čuveni Đuza Stojiljković!

Nešto manje od godinu dana nakon smrti legendarnog glumca, javnost i Đuzine kolege nisu znali gde mogu da zapale sveće i odnesu cveće.

Legendarni glumac Vlastimir Đuza Stojiljković kremiran je i sahranjen u najvećoj tajnosti, ali godinu dana nakon njegove smrti misterija je rešena. Novinari su skoro sat vremena tragali za njegovim spomenikom, do kog ima sigurno pola sata hoda na periferiji Novog groblja u Beogradu.

Glumčeva supruga Dušanka Stojiljković odlučila je da urnu s njegovim pepelom položi u grobnicu sa ostacima svojih roditelja Živka i Vere Vranjanac.

Po Đuzinoj smrti, njegov verni drug Vlasta Velisavljević nije bio pozvan ni na njegovu kremaciju ni na polaganje urne, a slučajno je i sam saznao gde može da ode i poseti svog kolegu iz klase i prijatelja.

- Niko nije znao gde je sahranjen, ali saznalo se. Jedan električar iz Ateljea pratio je Dušanku kad mu je davala 40 dana. Sedeo je pred njenom kućom i čekao da ona krene na groblje. Sad znamo gde je i mogu da odem da mu upalim sveću - rekao je pokojni Vlasta tada.

Umetnik nije razumeo odluku kolegine supruge Dušanke da mu, kako su tada pisali mediji, tokom poslednjih dana zabrani kontakt s kolegama.

- Obilazio sam ga. Dušanka je zabranila svima da ga posećuju, ali meni nije mogla. Rekao sam onom upravniku: "Nemojte da se šalite, ko meni može da zabrani da vidim Đuzu". Kaže on da su se oni tako sporazumeli s familijom - ispričao svojevremeno je Vlasta.

Autor: Pink.rs